الأمم المتحدة تحث على سرعة تشكيل الحكومة اللبنانية

دعت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى سرعة تشكيل حكومة في لبنان تستجيب لتطلعات المحتجين، وتحظى بدعم البرلمان، كما حثت قوات الأمن على حماية المتظاهرين السلميين.



وشهدت ساحة الشهداء، اليوم الأربعاء، حالة هدوء نادرة منذ اندلاع الاحتجاجات الشهر الماضي، بسبب تردي الأوضاع المعيشية، غير أنه من المتوقع أن تكون هناك حركة احتجاجات واسعة خلال اليومين المقبلين، وفقا لموقع لبنان 24.



يذكر أن عدد من المحتجين قطعوا طريق البداوى في شمال لبنان وسط احتجاجات شهدتها بعض المناطق هناك.



وأفرجت السلطات اللبنانية عن 12 شابا اعتقلتهم أمس في ساحة رياض الصلح وسط بيروت بعد مناوشات بين الجانبين.