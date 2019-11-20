إمام مسجد يهتك عرض طفل أثناء تحفيظه القرآن بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، جمال إبراهيم محمد الشريف، ومحمود شوقي موافي، وأمناء سر أحمد صالح أبو سحلي، وكرم الطاهر، حضوريًا بالسجن المشدد 6 سنوات، لإمام مسجد، مقيم مركز الوقف، شمالي محافظة قنا، بتهمة هتك عرض طفل بمكتب تحفيظ قرآن.



وتعود تفاصيل أحداث الواقعة إلى يوليو 2016 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الوقف بلاغًا من والد الطفل "محمد. م. م" يتهم فيه "حسين. ع، 36 عامًا"، إمام مسجد بمركز الوقف، بهتك عرض نجله، داخل مكتب تحفيظ قرآن، وحرر محضر برقم 1165 لسنة 2016.



وأفادت تحريات المباحث بصحة الواقعة، وأخطرت النيابة التي أمرت، بتحريز ملابس الطفل، وتقديمها لمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة، والتي أثبتت أن البنطال عليه آثار لحيوانات منوية.



وكان المتهم تقدم إلى المحكمة الجنايات بمركز نجع حمادي لإعادة إجراءات محاكمة بعد صدور حكم غيابي ضده بالسجن 25 سنة في جلسة 4 مارس الماضي 2017، وأثناء حضور جلسة إعادة المحاكمة أمر القاضي بالتحفظ على المتهم بناء على طلب دفاع المدعى بالحق المدني حتى الانتهاء من إجراءات عرضه على الطب الشرعي.

