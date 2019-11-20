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مصر

بمناسبة الاحتفال بعيد الطفولة ومرور ٣٠ عاما علي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل..

عشماوي: مصر من أوائل الدول التى صدّقت على اتفاقية حقوق الطفل

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:52 م
الدكتورة عزة العشماوي،
الدكتورة عزة العشماوي، أمين المجلس القومى
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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هنأ المجلس القومي للطفولة والأمومة، أطفال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد الطفولة ومرور 30 عامًا على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

ووجهت الدكتورة عزة العشماوي، أمين المجلس القومى للطفولة والأمومة، رسالة لكل أم وأب قالت فيها اهتموا بأبنائكم لا تهملوهم ولا تتركوهم عُرضة لأي تأثيرات مضرة، اسمعوهم امنحوهم الحب والاحتواء، هم أمانة ومسئولية هم استثمارنا الحقيقي والأحق بكل الاهتمام"، ولأطفال مصر قالت:"أنتم المستقبل وشريان حياة والامتداد لهذا الوطن الحبيب، وأنتم الأمل لغد أفضل".

أوضحت العشماوي أن دول العالم اجتمع منذ ثلاثين عامًا على الاعتراف بحزمة حقوق أصيلة للطفل غير قابلة للتجزئة على أساس من الحرية والعدل والمساواة، ونتج عن ذلك اتفاقية دولية لحقوق الطفل والتي تضمنت 54 مادة، وبروتوكولان اختياريان، شملت حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان وهي "حق الطفل في البقاء، والنمو، والحماية من كافة أنواع العنف وسوء المعاملة والاستغلال"، كما تضمنت حقه في المشاركة الفعالة في المجتمع، وفي حياة ثقافية واجتماعية حيث تضمنت حقه في حرية التعبير والفكر والوجدان والحق في تكوين آرائه الخاصة، وممارسة هذه الحقوق دون أي قيد أو شرط كما أكدت على حقه وفقا للقانون.

وأشارت العشماوي إلى أن مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة تتلخص في: عدم التمييز، المصلحة الفضلى للطفل، وحقه في الحياة، والبقاء، والنماء، وحق احترام رأى الطفل والاستماع له ولمشاعره، مؤكدة أن مصر من أوائل الدول التي صدقت على هذه الاتفاقية فعلى مدار عقود طويلة لم تغفل مصر حقوق الأطفال بل وضعتها نصب أعينها وعلى رأس أولوياتها.

ذكرت العشماوي إلى أن رسالة المجلس القومي للطفولة والأمومة تتضمن رؤية جديدة لحماية حقوق الطفل من خلال إنفاذ دستور مصر الجديد 2014 وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة وعدم التمييز، وتكافوء الفرص، من أجل ضمان حقوق الطفل والأم في مصر، لذا يعد المجلس هو حصن آمان ورعاية وحماية لكافة الأطفال على ارض مصر دون تمييز.

وأكدت أمين المجلس القومى للطفولة والأمومة أنه تزامنًا مع الاحتفال، نجدد التزاماتنا نحو طفولة آمنة وأن نضمن لهم بيئة خالية من العنف والإساءة تضمن حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية وأن ينشأوا فيها تنشئة صحية سليمة.

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