"البيئة" تكشف ملابسات نفوق "بهلول السويس": حادث غير متعمد

أصدرت وزارة البيئة بيانًا، بشأن ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص صيد سمكة من نوع قرش الحوت من ساحل مدينة السويس، ونقلها بسيارة نقل لمدينة القاهرة لبيعها بسوق العبور؛ أكدت فيه أن جهاز شئون البيئة قام فور رصد الحادث بمراجعة جميع الجهات المعنية ذات الصلة، للكشف عن ملابسات الحادث، وعليه اتضح أن تلك السمكة نفقت بسبب دخولها في شبكة صيد أسماك ساحلية بالمنطقة المواجهة لقرية الحجاج بمدينة السويس.



وأكدت الوزارة في بيان الأربعاء، أن المنطقة التي نفقت فيها السمكة من الأماكن الضحلة التي لا تتناسب طبيعتها مع متطلبات معيشة هذا النوع من الأسماك، حيث تشير المعلومات والحقائق العلمية إلى أن هذا النوع من الأسماك يقضى معظم فترات معيشته في المياه العميقة، التي تزيد على ألف متر، ولا يتواجد في المياه الضحلة التي يقل العمق فيها عن خمسين مترا إلا لفترات زمنية محدودة جدا، وهو ما يعنى أن المنطقة التي نفقت فيها السمكة بشكل خاص، وخليج السويس بشكل عام يعد من الأماكن غير المواتية لمعيشة هذا النوع من الأسماك، وأن تواجده بتلك المنطقة نتج عن خطأ في تحديد مسار هجرته السنوية من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال والارتداد مرة أخرى في معظم الأحيان من منطقة جنوب سيناء دون الدخول في خليجي السويس والعقبة.



وأوضحت وزارة البيئة، أن حادث نفوق سمكة قرش الحوت بساحل مدينة السويس بالأمس، هو حادث غير متعمد نتج عن تواجد السمكة في المناطق الطبيعية لممارسة أنشطة الصيد بسواحل المدينة، وهو حادث عرضي يحدث في جميع دول العالم التي تتشابه بيئتها مع البيئات المصرية.



وأشارت إلى أن تحليلات نتائج أعمال الرصد الدوري لحوادث نفوق الكائنات الحية ذات الأهمية الخاصة مثل الحيتان والدرافيل والسلاحف البحرية بخليج السويس، تشير إلى أنها في المستوى الآمن، وضعا في الاعتبار الطبيعة الخاصة للأنشطة الاقتصادية بخليج السويس، والذي يعد أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، وأكثر المناطق البحرية إنتاجا للأسماك وكثافة أنشطة استكشاف واستخراج البترول.



أضافت «البيئة» أن السياسات والقوانين المصرية الخاصة بحماية البيئة انفردت بين جميع دول العالم بالحظر المطلق لصيد وحيازة جميع أنواع أسماك القرش بما فيها قرش الحوت، كما تؤكد وزارة البيئة استمرار التنسيق مع جميع جهات الدولة لنشر الوعى البيئي بين جميع فئات المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة وتلافي تعريض الكائنات المهددة بالانقراض لأي مخاطر تهدد استدامتها واستقرار البيئات التي تعيش فيها.