أستاذ تمويل واستثمار: مصر ستتصدر مشهد الاهتمام العالمي بالقارة الإفريقية

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن مصر ستتصدر مشهد الاهتمام العالمي بالقارة الإفريقية، خاصة أنها تلعب دورا هاما في المنطقة، بحكم الإصلاح الاقتصادي الذي تحقق الفترة الأخيرة.



وأضاف "إبراهيم" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، أن السنوات الأخيرة شهدت تسابق محمود حول القارة الإفريقية، وهذا واضح من انعقاد القمة الروسية الإفريقية، والألمانية الإفريقية، واليابانية الإفريقية، والصينية الإفريقية.



وأوضح أن مصر تترأس الاتحاد الإفريقي خلال الفترة الحالية، ونجحت في طرح الأجندة الإفريقية على الساحة الدولية بشكل كبير للغاية، مشيرا إلى أن استراتيجية التنمية الإفريقية 2063 تحتاج لمزيد من تضافر الجهود من المجتمع الدولي لتطبيقها، لافتا إلى أن نقطة البداية تكون من خلال توافق الدول الإفريقية على الأهداف وبرامج العمل.

