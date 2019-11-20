مواصفات وأسعار هاتف شاومي الجديد Redmi Note 8 Pro

كشفت شركة Xiaomi الصينية، عملاق صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن نسخة الـ 256 جيجابايت الجديدة من هاتف Redmi Note 8 Pro، مع ذاكرة وصول عشوائي أكبر مما يوفر تجربة أداء مميزة.



وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يأتى Redmi Note 8 Pro بشاشة قياسها 6.53 بوصة من نوع FHD بها النوتش الشهير ولكن على شكل قطرة ماء، ومغطاة بطبقة حماية Gorilla Glass لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.



ويمتلك Redmi Note 8 Pro معالجًا قويًا من نوع Helio G90T chipset، ثمانى النواة، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 6 و8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزينية سعتى 64 و128 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجى، مع مستشعر بصمة تقليدى فى الخلف.



ولعشاق التصوير، سيجدون كاميرا رباعية أساسية، بدقة 64 و8 و2 و2 ميجابيكسل مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، بكاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بيكسل.



ويعمل Helio G90T chipset بأحدث أنظمة أندرويد Android 9 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويدعم ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 4500 ميللى أمبير، وميزة الشحن السريع بقوة 18 وات.



يمكنك الحصول على الهاتف بثلاثة ألوان، هى الأخضر والأسود والأبيض، مقابل 270 دولارا أمريكيا مايعادل 4400 جنيه مصري.