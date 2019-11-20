انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر شعر العامية المصرية (صور)

انطلقت منذ قليل، فعاليات اليوم الثاني من الدورة الرابعة من مؤتمر شعر العامية المصرية، التي تحمل اسم الشاعر الراحل محمد كشيك، وكانت فعاليات المؤتمر قد انطلقت مساء أمس، وتستمر حتى غد الخميس، بأتيليه القاهرة بمنطقة وسط البلد.



ويشارك المطرب وعازف العود أحمد إسماعيل في فعاليات اليوم، ومن المقرر أن يشمل أيضا جلسة بعنوان "قراءات في شعر محمد كشيك وشهادات عنه"، وتبدأ من السابعة إلا ربع وتنتهي في الثامنة، يتحدّث فيها: بهاء جاهين، أشرف عامر، سعد عبدالرحمن، مسعود شومان، أحمد زحام، عبده الزراع، يديرها ويتحدث فيها سمير الأمير.



ويليها جلسة تبدأ من الثامنة والربع وتنتهي في التاسعة، عبارة جلسة نقاشية حول "فن النميم المصري والمحكية الليبية"، يتحدث فيها: أسامة أبو الحسن من مصر، محمد المغبوب من ليبيا، أحمد رشوان من مصر، يديرها ويشارك فيها فيصل الموصلي.



فضلا عن الأمسيّة الشعرية الثانية: (أمسية طارق مايز) من التاسعة والنصف حتى الحادية عشرة والنصف مساء، يقدمها ويشارك فيها: مصباح المهدي، ويشارك فيها من الشعراء: خالد محمود، وفاء أمين، مصطفى الجارحي، أمينة عبدالله، جمال فتحي، عبدالرحمن الخطيب، عامر شحاتة عامر، محمد جعفر، مصطفى عباس زيكو، آمال ناجي، محمد رؤوف، إيمان عبدالنبي، محمد إيهاب، نيفين الطويل، هالة عصفور، دينا لطفي، محمد طارق الصاوي، محمد قمصان، محمد علي، عادل السيد، محمد سمير مصباح، ومحمد عمر الرشاش.