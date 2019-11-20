"التحرير الفلسطينية": سنتصدى لسياسة أمريكا لشرعنة الاستيطان

أكدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، تضافر كل الجهود لمواجهة السياسة الأمريكية الداعمة لشرعنة الاستيطان، ودعم تحرك القيادة الفلسطينية على الصعيدين الدولي والإقليمي.



جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته فصائل المنظمة، اليوم الأربعاء، في مقر المنظمة بمدينة رام الله، بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي حول شرعنة الاستيطان الاستعماري غير الشرعي وغير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي يمثل عدوانا جديدا سافرا وحربا مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، منذ الإعلان عن مدينة القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاصمة للاحتلال.



وشددت الفصائل على رفض موقف الإدارة الأمريكية، الذي يشكل استهتارا بكل الشرعيات والقوانين الدولية وعدوانًا صارخًا مستمرًا في ظل هذه السياسة المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني.



وأكدت أن الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي، يجب أن تضطلع بدورها في إطار مواجهة وإجهاض هذه القرارات، التي تحاول زعزعة الوضع في المنطقة وحماية الاحتلال وجرائمه من مغبة مساءلته على هذه الجرائم المتصاعدة، بجانب الاستيطان الاستعماري الذي يعتبر جريمة حرب ضد الإنسانية لا بد من معاقبة الاحتلال عليها.



كما أكدت أهمية تنفيذ قرارات مقاطعة شاملة على الاحتلال، وفرض مقاطعة شاملة وفورية لكل بضائع الاحتلال ومنع دخولها، وتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني بالتخلص من العلاقات مع الاحتلال والإدارة الأمريكية التي تتنكر لكل قرارات الشرعية الدولية، خاصة الإسراع باستكمال انضمام دولة فلسطين إلى كافة المؤسسات والوكالات والمنظمات الدولية.



وفي هذا السياق، دعا أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل أبويوسف، لأن يكون هناك توافق وجهد فصائلي موحد في مواجهة إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.



من جهته، قال نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول"، سنقوم بأقصى ما يمكن من الصمود والتصدي لهذه التحديات الكبيرة التي نعيشها.



من جانبه، قال أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" ماجد الفتياني، إن الحراك سيكون ضمن برنامج وطني، من خلال تفعيل الأطر التنظيمية، ولسنا وحدنا في التصدي للاحتلال بل إن فصائل العمل الوطني المختلفة موجودة.



من ناحيته، دعا القيادي في الجبهة الشعبية عمر شحادة إلى توحيد وإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات، لتكون مدخلا لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة، لإفشال مخططات الاحتلال وأسياده في واشنطن.



من جهته، قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبدالكريم، إن الموقف الأمريكي منسق مع أقصى اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يمثل خطرا وجوديا على القضية الفلسطينية، وهو يتطلب منا معالجة وطنية شاملة وإعادة النظر بوضعنا الداخلي.



فيما دعا الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إلى ضرورة توحيد الموقف الفلسطيني، مؤكدا أن وحدة الجبهة الداخلية يعزز الموقف السياسي الفلسطيني الذي يبنى عليه موقفا دوليا.