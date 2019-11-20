مسلم شعيتو: الاتحاد السوفيتي يدعم القضية الفلسطينية

أشاد الدكتور مسلم شعيتو، مدير المركز الثقافي العربي الروسي، بالعلاقات الروسية مع الدول العربية، قائلا إن العلاقات الروسية العربية قوية منذ القدم، حيث إن روسيا تتعامل بحسن نية مع الدول العربية، وتمتلك علاقات جيدة معها وتساعدها على الخروج من الأزمات التي تمر بها خلال الفترة الحالية.



وأضاف "شعيتو" خلال مداخلة هاتفية بفضائية "extra news"، أن الاتحاد السوفيتي دعم القضية الفلسطينية حتى الآن بالإضافة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد مساعي بلاده للحفاظ على الأمن في منطقة الخليج، حيث تعمل روسيا على استقرار الأوضاع الراهنة بالمنطقة، خاصة في سوريا.



وأوضح أن روسيا منذ عقدين كانت في حالة غيبوبة ومشكلات أمنية واقتصادية وضربها الإرهاب بدعم وتمويل من بعض الدول العربية، ورغم ذلك لم تتخذ أي تحركات مضادة للعرب.

