أسباب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه

قال الخبير المصرفي مجدي عبد الفتاح إن خطة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة كان لها النصيب الأكبر في التأثير على سعر الدولار، وأهمها ترشيد الاستيراد لقائمة كبيرة من السلع بمنع استيرادها، مثل السلع الكمالية والترفيهية والسلع التي لها بديل محلي، وتزايد معدل نشاط قطاع التصدير وزيادة الحصيلة الدولارية، مشيرا إلى أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج نتيجة بيع العملة للبنوك وخروج تجار العملة من السوق، أدت إلى تراجع سعر الدولار أمام الجنيه.



وأضاف، أن من أسباب تراجع سعر الدولار أيضا "عزوف تجار السيارات عن شراء الدولار نتيجة الركود في سوق السيارات بفضل حملة خليها تصدي، وقرار صفر الجمارك للسيارات الأوربية، وتكثيف حملات وزارة الداخلية على تجار العملة، وتشديد الإجراءات من قبل البنك المركزي على البنوك بشأن مواجهة عمليات غسيل الأموال، وأخيرا الارتفاع الكبير في مستوى الأسعار استطاع أن يحجم رغبات المستهلكين في الشراء، وبالتالي خفض رجال الأعمال من حصص استيرادها للسلع لوجود ركود في الأسواق أو تباطؤ".



وتوقع عبد الفتاح أن يصل سعر الدولار إلى 16 جنيها بنهاية العام الجاري 2019.