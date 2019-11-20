رانيا يوسف على الريد كاربت:"أنا حلوة ومحتشمة يا جماعة"

ظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة مختلفة و"محتشمة" خلال حفل افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي تختتم فعالياته في الـ29 من نوفمبر الجاري.



وتحدثت رانيا، خلال ظهورها بالإطلالة السوداء على الريد كاربت قائلة:"أنا حلوة ومحتشمة أهو يا جماعة"، وسط صيحات الحضور والمصورين المتواجدين لتغطية الحفل.



ويقدم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 الفنان خالد الصاوي وأحمد داوود ودينا الشربيني، كما يعرض المهرجان أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.



الحفل يخرجه هشام فتحي، ويقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويشهد العديد من الفعاليات، أبرزها الاحتفاء بالراحلين من الشخصيات السينمائية التي رحلت خلال العام الجاري، وفي مقدمتهم الناقد يوسف شريف رزق الله، المدير الفني للمهرجان، الذي رحل 12 يوليو الماضي، كما يقام استعراض فني يحتفي من خلاله المهرجان بصناعة السينما.