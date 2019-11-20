مصادر: 9 وزراء يودعون الحكومة في التعديل المرتقب

كشفت مصادر رقابيّة مُطلعة عن أبرز الباقين والراحلين في التعديل الوزاري المرتقب، بأن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باقٍ في منصبه كرئيس للحكومة؛ لاستكمال ما بدأه من مشروعات قومية، وأنه بدأ بالفعل إجراء مشاورات مع عدد من المرشحين، لتولي حقائب وزارية في التعديل الجديد.



أضافت المصادر لـ«الدستور»، أن وزراء الدفاع والإنتاج الحربي والتربية والتعليم والتخطيط والاستثمار والآثار والسياحة باقون في مناصبهم.



وأشارت إلى أن التعديل الوزاري المرتقب سيشمل عددًا من الوزارات الخدمية والاقتصادية؛ لتحسين الاقتصاد، وتخفيض أسعار السلع الأساسية، وإصلاح الأجور، وإعادة هيكلتها، وتقديم خدمات للمواطنين.



أكدت المصادر أنه من المتوقع تغيير عدد من الوزراء على رأسهم (التموين والزراعة والصحة والسكان والتعليم العالي والتنمية المحلية والأوقاف والعدل والكهرباء والتضامن الاجتماعي).