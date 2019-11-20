تراجع أسعار النيكل.. والطن بـ14400 دولار

شهدت أسعار معدن النيكل تراجعًا ملحوظًا، خلال التعاملات المسائية اليوم، وسجل الطن نحو 14400 دولار مقارنة بنحو 14780 دولارا أمس.



ووفقًا لتقرير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يدخل رقائق السيليكون ضمن قائمة المعادن المهمة؛ لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة الماذر بورد "اللوحة الأم".