هل يؤجر المسلم على نيته؟.. داعية يجيب

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن نية فعل الخير عليها أجر.



وأضاف "عبدالمعز" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc": "انوي الخير دائما، واجعل إرادتك دائما إرادة صالحة، فلو كانت إرادتك خيرا وتبتغي منها وجه الله تعالى، سيؤتيك خيرا".



وتابع: "رَسُول اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ سأَلَ اللَّه تَعَالَى الشَّهَادةَ بِصِدْقٍ بلَّغهُ اللهُ منَازِلَ الشُّهَداءِ وإنْ ماتَ على فِراشِهِ".



