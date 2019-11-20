هل يؤجر المسلم على نيته؟.. داعية يجيب
الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:52 م
رباب الأهوانيطباعة
قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن نية فعل الخير عليها أجر.
وأضاف "عبدالمعز" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc": "انوي الخير دائما، واجعل إرادتك دائما إرادة صالحة، فلو كانت إرادتك خيرا وتبتغي منها وجه الله تعالى، سيؤتيك خيرا".
وتابع: "رَسُول اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ سأَلَ اللَّه تَعَالَى الشَّهَادةَ بِصِدْقٍ بلَّغهُ اللهُ منَازِلَ الشُّهَداءِ وإنْ ماتَ على فِراشِهِ".
وأضاف "عبدالمعز" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc": "انوي الخير دائما، واجعل إرادتك دائما إرادة صالحة، فلو كانت إرادتك خيرا وتبتغي منها وجه الله تعالى، سيؤتيك خيرا".
وتابع: "رَسُول اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ سأَلَ اللَّه تَعَالَى الشَّهَادةَ بِصِدْقٍ بلَّغهُ اللهُ منَازِلَ الشُّهَداءِ وإنْ ماتَ على فِراشِهِ".