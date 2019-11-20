البحقيري يعترف أمام النيابة بـ"فيديو البلطجة"

اعترف المحامي أحمد البحقيري، أمام نيابة أول أكتوبر بأن الصورة في "فيديو البلطجة" المنسوبة إليه صورته، كما اعترف بأن الصوت صوته.



وقرر وكيل النائب العام أحمد عرفة، صرفه مؤقتا على ذمة التحقيق.



وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي فيديو للبحقيري ظهر فيه موجهًا جمل سب وقذف وتهديدًا لعدد من الشخصيات العامة.



وقال البحقيري في الفيديو المتداول له: "أنا مش بيه، أنا بمشى بمطواة أصلا، ومعايا بندقية خرطوش خمسات فى العربية، أنا مش بيه أنت فاهم غلط، فى إيه يا وائل، عليا الحرام من دينى، ده على رقبته، والمصحف ده على تليفون مبهزرش، انا مش بيه خالص أنا مضطر ألبس كده.. أنا أصلا جنائى بتاع مخدرات وسلاح.. أنا كل اللى بتعامل معاهم بيقولوا سعر الحشيش هيتباع بكام فى السوق، يقولك انا رايح اقتل والحقنى بكره فى المحكمة، دى النوعية اللى بتعامل معاهم، عندى منهم المحبوسين والمطاردين ممكن نروح نقعد معاهم".