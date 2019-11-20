إطلالة "محتشمة" لـ رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي

وصلت الفنانة رانيا يوسف، مساء اليوم، فندق سميراميس؛ للمشاركة مع نجوم الفن فعاليات "القاهرة السينمائي" الذي تستضيفه دار الأوبرا المصرية في دورة المهرجان الـ41.



وظهرت رانيا يوسف بإطلالة شتوية مرتدية فستانًا أسود، أطلّت من خلاله بشكل هادئ وغير مثير على عكس ما ارتدته خلال الدورات الماضية من المهرجان السينمائي.



وتنطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، في السابعة من مساء اليوم الأربعاء بدار الأوبرا، ومن المقرر أن تبث قناة DMC فعاليات الحفل الذي يحرص المشاهدون على متابعة لحظاته.



ويقدم مهرجان القاهررة السينمائي في دورته الـ41 الفنان خالد الصاوي وأحمد داوود ودينا الشربيني، كما يعرض المهرجان أكثر من 150 فيلما من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.