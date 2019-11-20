داعية إسلامي: شاركوا في فعل الخير بأيديكم

دعا الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إلى ضرورة المشاركة بالأيدي في فعل الخير.



وأضاف "عبدالمعز" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc": "إذا أردت أن تطعم الطعام، فلا تكتفي بإرساله عن طريق المساعدين وإنما قم بتوزيعه بنفسك".



كما أشار إلى أن كل خطوة في سبيل الله يتم تسجيلها، مستشهدا بقول الله تعالى في سورة يس: "إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ".

