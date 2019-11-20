السبت.. تأبين الفنان الراحل هيثم أحمد زكى بقصر السينما

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، حفل تأبين الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وتنظمه الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بقصر السينما، السبت المقبل، في الساعة الثامنة مساءً، كما يعرض فيلم "البلياتشو".



يذكر أن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي الذي توفي في الساعات الأولي من صباح يوم 7 نوفمبر الجاري، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقي من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده أحمد زكي بطل الفيلم، ليقوم بالعام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، لكنه توقف عن العمل الفني ثلاث سنوات قبل عودته عام 2010 من خلال مسلسل "الجماعة"، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والتليفزيون مثل مسلسل "دوران شبرا"، كما شارك ببطولة مسلسل "الصفعة" مع النجم شريف منير، ومع النجم عادل إمام بمسلسل "أستاذ ورئيس قسم"، كما حصد عدة جوائز منها أفضل ممثل شاب في مصر، وفى عام 2018 كان أحد أبطال مسلسل "كلبش2"، واختتمت مسيرته الفنية بفيلم "الكنز2".