ختام فعاليات ملتقى الشباب بأكاديمية الفنون.. غدًا

تختتم أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتور أشرف زكي، فعاليات ملتقى الشباب، فى تمام الساعة الحادية عشرة من صباح غد الخميس، بقاعة ثروت عكاشة والمعهد العالى للفنون المسرحية.



وتضم فعاليات ختام الملتقى كل من عرض تنورة، ومعرض فن تشكيلي وفوتوغرافي للطلاب، واسكتشات شعبية، وعرض مسرحية "ناى مكسور"، وفقرات غنائية ورقصات شعبية للطلاب، ثم حفل الختام ومراسم تخرج طلاب الأكاديمية دفعة (2017-2018)، ومن المقرر أن تنتهى فى تمام الساعة العاشرة مساءً.



يذكر أن الدورة هذا العام تقام تحت شعار "الشباب وحوار الإبداع"، ويشارك كل طلاب الأكاديمية فى الفعاليات المختلفة بشكل يحقق الهدف الأساسى للملتقى، وهو تكاملية الفنون بحيث يعتاد الطلاب جمع مهاراتهم فى عمل فنى واحد يجسد إبداعاتهم ومواهبهم.