البابا تواضروس يترأس العظة الأسبوعية بدير الأنبا بيشوي
الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:23 م
تريزة شنودة _مونيكا جرجسطباعة
يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، العظة الأسبوعية بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
يأتي ذلك بالتزامن مع تواجد الأساقفة بدير الأنبا بيشوي مع انعقاد جلسات سيمنار المجمع المقدس الذي بدأ منذ يومين.
يأتي ذلك بالتزامن مع تواجد الأساقفة بدير الأنبا بيشوي مع انعقاد جلسات سيمنار المجمع المقدس الذي بدأ منذ يومين.