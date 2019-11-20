البابا تواضروس يترأس العظة الأسبوعية بدير الأنبا بيشوي

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، العظة الأسبوعية بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



يأتي ذلك بالتزامن مع تواجد الأساقفة بدير الأنبا بيشوي مع انعقاد جلسات سيمنار المجمع المقدس الذي بدأ منذ يومين.

