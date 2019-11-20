5 مأكولات للحفاظ على لنضارة البشرة
الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:18 م
سلمى اشرفطباعة
يوثر نوع الغذاء الذى نتناوله باستمرارعلى صحة وجمال البشرة، ومن الضرورى الحرص على الحصول على القدر الكافى من العناصر الغذائية الضرورية لحماية البشرة.
وكشف موقع "health line" عن 5 ماكولات للحفاظ على بشرتك صحية وقوية وجذابة.
-الكاكاو
يحتوي الكاكاو على مضادات الأكسدة التي قد تحمي بشرتك من حروق الشمس.. قد تعمل مضادات الأكسدة هذه أيضًا على تحسين التجاعيد، سماكة الجلد، الترطيب، تدفق الدم، وملمس الجلد.
- الفول الصويا
يحتوي الفول الصويا على الايسوفلافون، والذي ثبت أنه يحسن التجاعيد والكولاجين ومرونة الجلد وجفاف الجلد، بالإضافة إلى حماية بشرتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.
- الطماطم
تحتوي الطماطم على العديد من العناصر الهامة التي تعمل على اعادة تجديد خلايا البشرة، بالإضافة إلى احتوائها على فيتامين سي الذي يحمي البشرة من التلف.
- القرنبيط
يعد القرنبيط مصدر جيد للفيتامينات والمعادن والكاروتينات التي تعتبر مهمة لصحة الجلد، كما أنه يحتوي على السولفورافان، والذي قد يساعد في منع سرطان الجلد وحماية بشرتك من حروق الشمس.
- البطاطا الحلوة
تعد البطاطا الحلوة مصدرًا ممتازًا للبيتا كاروتين، الذي يعمل بمثابة حاجب طبيعي للشمس وقد يحمي بشرتك من أضرار أشعة الشمس.
وكشف موقع "health line" عن 5 ماكولات للحفاظ على بشرتك صحية وقوية وجذابة.
-الكاكاو
يحتوي الكاكاو على مضادات الأكسدة التي قد تحمي بشرتك من حروق الشمس.. قد تعمل مضادات الأكسدة هذه أيضًا على تحسين التجاعيد، سماكة الجلد، الترطيب، تدفق الدم، وملمس الجلد.
- الفول الصويا
يحتوي الفول الصويا على الايسوفلافون، والذي ثبت أنه يحسن التجاعيد والكولاجين ومرونة الجلد وجفاف الجلد، بالإضافة إلى حماية بشرتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.
- الطماطم
تحتوي الطماطم على العديد من العناصر الهامة التي تعمل على اعادة تجديد خلايا البشرة، بالإضافة إلى احتوائها على فيتامين سي الذي يحمي البشرة من التلف.
- القرنبيط
يعد القرنبيط مصدر جيد للفيتامينات والمعادن والكاروتينات التي تعتبر مهمة لصحة الجلد، كما أنه يحتوي على السولفورافان، والذي قد يساعد في منع سرطان الجلد وحماية بشرتك من حروق الشمس.
- البطاطا الحلوة
تعد البطاطا الحلوة مصدرًا ممتازًا للبيتا كاروتين، الذي يعمل بمثابة حاجب طبيعي للشمس وقد يحمي بشرتك من أضرار أشعة الشمس.