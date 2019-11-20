5 مأكولات للحفاظ على لنضارة البشرة

يوثر نوع الغذاء الذى نتناوله باستمرارعلى صحة وجمال البشرة، ومن الضرورى الحرص على الحصول على القدر الكافى من العناصر الغذائية الضرورية لحماية البشرة.



وكشف موقع "health line" عن 5 ماكولات للحفاظ على بشرتك صحية وقوية وجذابة.



-الكاكاو

يحتوي الكاكاو على مضادات الأكسدة التي قد تحمي بشرتك من حروق الشمس.. قد تعمل مضادات الأكسدة هذه أيضًا على تحسين التجاعيد، سماكة الجلد، الترطيب، تدفق الدم، وملمس الجلد.



- الفول الصويا

يحتوي الفول الصويا على الايسوفلافون، والذي ثبت أنه يحسن التجاعيد والكولاجين ومرونة الجلد وجفاف الجلد، بالإضافة إلى حماية بشرتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.



- الطماطم

تحتوي الطماطم على العديد من العناصر الهامة التي تعمل على اعادة تجديد خلايا البشرة، بالإضافة إلى احتوائها على فيتامين سي الذي يحمي البشرة من التلف.



- القرنبيط

يعد القرنبيط مصدر جيد للفيتامينات والمعادن والكاروتينات التي تعتبر مهمة لصحة الجلد، كما أنه يحتوي على السولفورافان، والذي قد يساعد في منع سرطان الجلد وحماية بشرتك من حروق الشمس.



- البطاطا الحلوة

تعد البطاطا الحلوة مصدرًا ممتازًا للبيتا كاروتين، الذي يعمل بمثابة حاجب طبيعي للشمس وقد يحمي بشرتك من أضرار أشعة الشمس.