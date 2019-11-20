شاهد.. درة بـ"عيون خضراء" في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة التونسية "درة"، متابعي صفحتها الرسمية على "إنستجرام" بأحدث جلسة تصوير لها.



وظهرت "درة" بإطلالة مختلفة، حيث ارتدت فستانا أسود عاري الكتفين والصدر، كما اعتمدت لينسز أخضر، مما أضفى لها إطلالة مميزة، وحملت في يديها باقة من الزهور.



وعلقت "درة" على الصور، قائلة: "الزهور في التاروت تعتبر رمزا للتوازن، حيث تعبر عن العهد، والبدايات الجديدة والأمل، وأشواكها تمثل الدفاع، اللياقة البدنية، الطيش، وتظهر الورود في الأركان الرئيسية على بطاقات القوة والموت والخداع للساحر".



