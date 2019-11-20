معهد "جوته": افتتاح ورش "6 باب شرق" لتمكين فنانى الإسكندرية

أعلنت مدير معهد جوته الإسكندرية، تيكلا فورش امبيارا، افتتاح سلسلة ورش عمل "6 باب شرق" بدعم من وزارة الخارجية الألمانية، غدا الخميس، يتضمن افتتاح معرض فوتوغرافي، وحفلا موسيقيا.



وأوضحت امبيارا، اليوم الأربعاء، أن سلسلة ورش عمل "6 باب شرق" هي مساحة فنية وثقافية، تهدف إلى تمكين ودعم الفنانين الشباب في محافظة الإسكندرية، من خلال خلق حركة ثقافية قائمة على التشبيك وورش العمل الفنية المختلفة، مؤكدة على أهمية تلك المساحة ودورها في إثراء الحركة الفنية بالثغر.



يقام بمناسبة الافتتاح، معرض "معزول في المدينة "، الذي يقدم مجموعة من الأعمال الإبداعية، كما يقام حفلًا موسيقيا ًيقدمه عازف العود حازم شاهين.