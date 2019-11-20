"طفل النصر قلب مصر".. مبادرة برعاية وزارة الصحة في يوم الطفل

أقيمت، مساء اليوم، احتفالية اليوم العالمي للطفل داخل مستشفى النصر التخصصي للأطفال بعنوان (طفل النصر.. قلب مصر)، وذلك تحت رعاية وزارة الصحة والهيئة العامة للرعاية الصحية.



أعلن الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة أن حرص منظومة التأمين الصحي الشامل علي إقامة احتفالية اليوم العالمي للطفل في مستشفى النصر التخصصي يتزامن مع احتفال المنظومة بشفاء الأطفال الذين تم إجراء عمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية لهم بالمستشفى، بعد أن تم إحالتهم من وحدات ومراكز صحة الأسرة التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد.



وأشار إلى أن الحفل تضمن تكريم الفريق الطبي الذي قام بإجراء العلميات الجراحية وفريق القسطرة القلبية الذي يعمل تحت إشراف مؤسسة مجدي يعقوب للقلب.



ولفت السبكي إلى أن مستشفى النصر التخصصي نجح في إجراء ٣٥٣ عملية جراحية منهم ٣٠٤ عملية تم إجراؤهم لأول مرة في محافظة بورسعيد وإقليم قناة السويس وتشمل أول عملتي زراعة قوقعة، و٢٨١ عملية قسطرة قلبية، و١٨ عملية قلب مفتوح، و٣ عمليات ايكو قلب بالمنظار كما نجحت في الحصول على الاعتماد من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة في ٤ أغسطس ٢٠١٩.