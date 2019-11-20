الأربعاء 20 نوفمبر 2019 الموافق 23 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

"انجازات تنفذ وإشاعات تروج".. ملتقى شبابي بمركز سمسطا ببني سويف

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:02 م
إنجازات
إنجازات
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
نظمت بنى سويف، اليوم الأربعاء، أولى فعاليات المبادرة التوعوية الشاملة التي تبنى فكرتها وأطلقها المحافظ والتي تستهدف توضيح الحقائق ومواجهة الشائعات والأفكار المغلوطة والهدامة التى تروج لها الجماعات المتطرفة، ونشر الفكر الوسطى وترسيخ المفاهيم والتعاليم الدينية الصحيحة والسمحة، وتنمية روح المواطنة والولاء والانتماء للوطن.

وشارك في الفعاليات الجامعة والأوقاف والأزهر والكنيسة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة بجانب التعاون مع الإعلام "المقروء والمسموع والمرئي، والمجلس القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى"، حيث تم تنظيم ملتقى شبابي حاشد بمركز ومدينة سمسطا، تحت عنوان إنجازات تنفذ وإشاعات تروج وسط حضور أكثر من 500 شاب وفتاة وجمع كبير من المواطنين.

وحاضر خلالها ممثلون عن الأوقاف، وبيت العائلة، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والقومي للمرأة والجامعة ومركز الإعلام، ودارات المحاضرات حول موضوعات حب الوطن، وسماحة تعاليم الدين الإسلامي والمواطنة وترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية، وحجم الإنجازات التي تحققت في فترة قصيرة جدا، والتي تعد قياسية، وأن النهوض بالوطن يحتاج للتكاتف جميعا وأن نكون صفا واحدا خلف القيادة السياسية والجيش والشرطة ومؤسسات الدولة الوطنية لتحقيق التنمية، ومواجهة خطر الإرهاب واقتلاع جذوره.

وأشار أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن المحافظ دعم قطاع الشباب والرياضة وخطة الوزارة في مجال دعم جهود الدولة في بناء الشخصية المصرية المتكاملة، وأن الملتقى الشبابي الذي تم تنفيذه اليوم بحضور قيادات وعلماء الأزهر والأوقاف، وقيادات التربية والتعليم ورموز بيت العائلة والخبراء والمثقفين أسفر عن عدد من النتائج الهامة، منها إتاحة قنوات تواصل ذات طابع وطني أمام الشباب والإجابة عن كل التساؤلات دون وجود خطوط حمراء.

وأوضح "سرور" أن المديرية ستشارك في كل المؤتمرات التي سيتم تنظيمها تباعا في على مستوى مراكز المحافظة، تمهيدا لعقد مؤتمر حاشد ختامي يحضره محافظ بني سويف.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من نصف ساعة

بث مباشر.. حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

منذ حوالي 22 ساعة

«أخبرته أنه سيموت بعد 3 أشهر».. أم رشدي أباظة تروي أسراره

منذ حوالي 5 ساعات

قرار سار من البرلمان بشأن معاشات الأرامل والمطلقات

منذ يوم

ضحية واقعة التنمر: نختلف في اللون فقط.. وهذه خلقة ربنا (فيديو)

الصور

image description

أسوان تستعد لـ"منتدى السلام والتنمية" ديسمبر المقبل

image description

رئيس جامعة بني سويف يتابع سير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول

image description

"الدراسات السياحية" تُكرم أوائل طلابها في الملتقى الأول بالمنيا

image description

"الانفجار السكاني ومستقبل التنمية" ندوة في غرب الإسكندرية

image description

إزالة 318 حالة تعدٍ على أملاك الدولة فى البحيرة

الأكثر قراءة

البحقيري يعترف أمام النيابة بـ"فيديو البلطجة"

وقائع "المتعة الحرام" في "فيلا الشذوذ" بالتجمع الخامس

بكفالة 2000 جنيه.. إخلاء سبيل متهمي "التنمر" ضد التلميذ السوداني

القصة الكاملة لاصطياد القرش "بهلول" في السويس (صور)

أيام زمان

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة يوسف شاهين لحمدي أحمد

«بهايم».. محمود عبد العزيز يتحدث عن عائلته

قلب عمر خورشيد.. أغرب مشاهد السيرة العاطفية لـ«الدون جوان»

«أخبرته أنه سيموت بعد 3 أشهر».. أم رشدي أباظة تروي أسراره

ads

نجم الساعة

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة يوسف شاهين لحمدي أحمد

الصحة

دراسة تكشف عن أمل جديد لمرضى سرطان الأطفال

5 مأكولات للحفاظ على لنضارة البشرة

ملح اليود يقضي على أمراض الغدة الدرقيّة

خبراء: 80% من سرطانات الأطفال قابلة للشفاء

الرئيس نيوز

"طفل النصر قلب مصر".. مبادرة التأمين الصحي للاحتفال باليوم العالمي للطفل

خاص| أستاذ علاقات دولية: لبنان على شفير الهاوية

الشركات الألمانية تشيد بتطور الاقتصاد المصرى ومتابعة السيسى لتسهيل عملها

العناصر الدولية تعود لمران الأهلى

منوعات

احذر.. ممارسة الرياضة في الأماكن الملوثة

دراسة: التمارين الرياضية الطويلة خطر على القلب

اكتشاف رسومات صخرية عمرها 2600 سنة شمال غربي الصين

اقتباسات من كتاب The Power Of Now

كشكول

"دسوقي" يفتتح مخيم اليوم الواحد لعشائر الجوالة بجامعة كفر الشيخ

بالصور.. وفد مدرسي يتعرف على إمكانيات جامعة كفر الشيخ

تثبيت ٢٧٠ من العاملين المؤقتين بجامعة المنوفية

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف قمة "رايز أب السنوية"

إسلام سياسي

جهادي سابق يفضح عمالة توكل كرمان لإسرائيل

غضب إخواني على عمرو واكد بسبب إحراجه للجماعة

اتهامات للإخوانى عبدالله الشريف بالعمل لصالح قناة إسرائيلية

مؤشر الإرهاب العالمي 2019: طالبان أكثر إجراماَ من داعش

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البطريرك الباكى على الكنائس المنهارة
ثروت الخرباوي
هيا بنا نشعل ثورة
منى رجب
أميرة ودارين ونيرمين.. البنات قادمات
ماجد حبته
وقفة مع الصديق الألمانى
المزيد

الثقافة

السبت.. تأبين الفنان الراحل هيثم أحمد زكى بقصر السينما

ختام فعاليات ملتقى الشباب بأكاديمية الفنون.. غدًا

نكت محمود السعدنى عن قطر: شقة تلات أوض وصالة

الأحد.. سلوى بكر تناقش"أدماتيوس الألماسى" بسالمينا الثقافى

صفحتنا ع الفيس بوك