"انجازات تنفذ وإشاعات تروج".. ملتقى شبابي بمركز سمسطا ببني سويف

نظمت بنى سويف، اليوم الأربعاء، أولى فعاليات المبادرة التوعوية الشاملة التي تبنى فكرتها وأطلقها المحافظ والتي تستهدف توضيح الحقائق ومواجهة الشائعات والأفكار المغلوطة والهدامة التى تروج لها الجماعات المتطرفة، ونشر الفكر الوسطى وترسيخ المفاهيم والتعاليم الدينية الصحيحة والسمحة، وتنمية روح المواطنة والولاء والانتماء للوطن.



وشارك في الفعاليات الجامعة والأوقاف والأزهر والكنيسة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة بجانب التعاون مع الإعلام "المقروء والمسموع والمرئي، والمجلس القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى"، حيث تم تنظيم ملتقى شبابي حاشد بمركز ومدينة سمسطا، تحت عنوان إنجازات تنفذ وإشاعات تروج وسط حضور أكثر من 500 شاب وفتاة وجمع كبير من المواطنين.



وحاضر خلالها ممثلون عن الأوقاف، وبيت العائلة، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والقومي للمرأة والجامعة ومركز الإعلام، ودارات المحاضرات حول موضوعات حب الوطن، وسماحة تعاليم الدين الإسلامي والمواطنة وترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية، وحجم الإنجازات التي تحققت في فترة قصيرة جدا، والتي تعد قياسية، وأن النهوض بالوطن يحتاج للتكاتف جميعا وأن نكون صفا واحدا خلف القيادة السياسية والجيش والشرطة ومؤسسات الدولة الوطنية لتحقيق التنمية، ومواجهة خطر الإرهاب واقتلاع جذوره.



وأشار أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن المحافظ دعم قطاع الشباب والرياضة وخطة الوزارة في مجال دعم جهود الدولة في بناء الشخصية المصرية المتكاملة، وأن الملتقى الشبابي الذي تم تنفيذه اليوم بحضور قيادات وعلماء الأزهر والأوقاف، وقيادات التربية والتعليم ورموز بيت العائلة والخبراء والمثقفين أسفر عن عدد من النتائج الهامة، منها إتاحة قنوات تواصل ذات طابع وطني أمام الشباب والإجابة عن كل التساؤلات دون وجود خطوط حمراء.



وأوضح "سرور" أن المديرية ستشارك في كل المؤتمرات التي سيتم تنظيمها تباعا في على مستوى مراكز المحافظة، تمهيدا لعقد مؤتمر حاشد ختامي يحضره محافظ بني سويف.