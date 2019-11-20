"قطاع الأعمال": مشروع جسور يقدم 4 خدمات لوجستية

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تنفذ حاليًا مشروع "جسور" لتسهيل النفاذ إلى 10 دول إفريقية، والذي يقدم 4 خدمات لوجستية، ومشروع للخدمات التأمينية، كما يتضمن المشروع مجالات الشحن والتخزين والتأمين.



وكشف هشام توفيق خلال ورشة صنع فى إفريقيا التى نظمتها وزارة التجارة والصناعة فى العاصمة الإدارية الجديدة، عن أنه جارٍ تأسيس شركة بالتعاون مع القطاع الخاص المصري لإدارة المشروع، لافتا إلى أنه يتم حاليا تدشين كتالوج إلكترونى للمنتجات التى يمكن تصديرها لدول القارة الإفريقية.



وأدار الجلسة الأولى، والتي كانت تحت عنوان "رسم خريطة الموارد الإفريقية"، مصطفى محرم رئيس شركة محرم للعلاقات العامة والتواصل، بمشاركة كل من أمير أدودو أرتين، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة والمعادن والحرف بجمهورية تشاد، وخالد مقود مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بجنوب إفريقيا، والمهندس عماد السويدى، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات السويدي إلكتروميتر، والدكتورة جيهان السكرى الخبير الاقتصادى والاجتماعى فى بنك التنمية الإفريقى.



وركزت الجلسة على آليات تحديد الموارد الطبيعية والبشرية والمالية المتاحة لدى الدول الإفريقية كمحرك أساسى لتحقيق التنافسية الصناعية، وكيفية الوصول لموارد القارة السمراء وفعالية التكاليف، وتنمية البنية التحتية العامة بما فى ذلك الكهرباء وتكنولوجيا الاتصالات، وتحديد المواقع لضمان نجاح تخطيط الموارد، والرؤية طويلة المدى لعملية تخطيط الموارد الإفريقية.