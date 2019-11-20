الأربعاء 20 نوفمبر 2019 الموافق 23 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عادل إمام عن وزير الضحك محمود السعدني: «لا أثق إلا في قلمه»

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:52 م
محمود السعدني
محمود السعدني
حمدين حجاج
طباعة
في عام 2005 استضافت أحد البرامج الفضائية الفنية الفنان عادل إمام، هذا اللقاء كان أشبه بكتابات السيرة الذاتية، حيث سرد فيه الزعيم رحلته من الميلاد حتي الوصول والتربع على عرش الفن في مصر والوطن العربي، وذلك في ثماني حلقات متتالية.
في أحد الحلقات الثماني سألت المذيعة عادل إمام قائلة : بتقرأ؟
فأجابها: طبعًا.. وهل للفنان قيمة دون أن يقرأ.
عاودت السؤال: إذا لمن يقرأ عادل إمام؟
عادل: أقرأ لكثيرين وعدد بعضًا من الأسماء، لكنه في سياق كلامه توقف قائلًا: « محمود السعدني هو أحب الكُتاب لقلبي... ذلك العبقري الذي أفتقده بشدة حاليًا- فنحن الآن نعيش حالة من المسخ الفني والثقافي.. لا أدري ماذا كان سيكتب عنها الولد الشقي.. عندما يري الغناء أصبح للعنب والحب يخاطب الحمار!».
في الفترة التي أجرى عادل إمام هذا اللقاء، كان "السعدني" قد اتخذ قراره باعتزال الكتابة نظرًا لظروفه الصحية، وتحلل أيضًا من جلسات السمر والضحك والفكر التي اعتاد عليها طيلة حياته على مقهي "عبدالله" بالجيزة، تلك المقهي التي كان يقول عنها إنها شكلت وعي أجيال بأكملها.
وخلال السنوات الخمس الأخيرة من حياته التي فارق فيها قلمه، اكتفي فقط بركوب السيارة التي كان يملكها مع سائقه الخاص، حيث كان يطوف به نواحي القاهرة وضواحي الجيزة، وتحديدًا في الأماكن التي عاش فيها عمرًا من الذكريات مع أصدقاء الطفولة وأحباء العمر.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار سار من البرلمان بشأن معاشات الأرامل والمطلقات

منذ حوالي 8 ساعات

استقرار سعر الدولار اليوم

منذ يوم

ضحية واقعة التنمر: نختلف في اللون فقط.. وهذه خلقة ربنا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

القصة الكاملة لاصطياد القرش "بهلول" في السويس (صور)

الصور

image description

"الدراسات السياحية" تُكرم أوائل طلابها في الملتقى الأول بالمنيا

image description

"الانفجار السكاني ومستقبل التنمية" ندوة في غرب الإسكندرية

image description

إزالة 318 حالة تعدٍ على أملاك الدولة فى البحيرة

image description

إصلاح هبوط أرضى بمدينة أرمنت فى الأقصر (صور)

image description

تكريم الطلاب المتفوقين في الأقصر

الأكثر قراءة

وقائع "المتعة الحرام" في "فيلا الشذوذ" بالتجمع الخامس

القصة الكاملة لاصطياد القرش "بهلول" في السويس (صور)

قرار سار من البرلمان بشأن معاشات الأرامل والمطلقات

«أخبرته أنه سيموت بعد 3 أشهر».. أم رشدي أباظة تروي أسراره

أيام زمان

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة يوسف شاهين لحمدي أحمد

«بهايم».. محمود عبد العزيز يتحدث عن عائلته

قلب عمر خورشيد.. أغرب مشاهد السيرة العاطفية لـ«الدون جوان»

«أخبرته أنه سيموت بعد 3 أشهر».. أم رشدي أباظة تروي أسراره

ads

نجم الساعة

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة يوسف شاهين لحمدي أحمد

الصحة

خبراء: 80% من سرطانات الأطفال قابلة للشفاء

ارتفاع عدد الأطفال المصابين بالحساسية في بريطانيا

حمية البحر المتوسط تحمي من الصمم

دراسة: لا علاقة بين تناول دواء "ستاتين" ومشاكل ضعف الذاكرة

الرئيس نيوز

مسؤول بـ"المالية": "الموازنة الإلكترونية" تسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام

السيسى: مكافحة التطرف من أجل تحقيق الأمن حق أصيل من حقوق الإنسان

السيسى يستقبل وزير الداخلية الألمانى بمقر إقامته فى برلين

الملك سلمان: تعرضنا لـ286 صاروخا باليستيا و289 طائرة مسيرة

منوعات

اقتباسات من كتاب The Power Of Now

إدمان الهواتف الذكية يضر بكلبك

وفري 30% من الطاقة التي يستهلكها مجفف الملابس

معرض بالهند يسلط الضوء على علاقة الإنسان المضطربة بالحيوانات

كشكول

في يوم الطفل العالمي.. تعرفي علي الألعاب التي تنمي مهارات طفلك

6 رسائل من محاضرة "المحرصاوى" لأعضاء هيئة تدريس الأزهر

تطور جديد في قضية الطفلة هبة “ضحية تعذيب خالتها” بالشرقية

مفاجأة بقضية التنمر علي الطالب الأفريقي

إسلام سياسي

جهادي سابق يفضح عمالة توكل كرمان لإسرائيل

غضب إخواني على عمرو واكد بسبب إحراجه للجماعة

اتهامات للإخوانى عبدالله الشريف بالعمل لصالح قناة إسرائيلية

مؤشر الإرهاب العالمي 2019: طالبان أكثر إجراماَ من داعش

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البطريرك الباكى على الكنائس المنهارة
ثروت الخرباوي
هيا بنا نشعل ثورة
منى رجب
أميرة ودارين ونيرمين.. البنات قادمات
ماجد حبته
وقفة مع الصديق الألمانى
المزيد

الثقافة

"هطلع روح أبوكم".. سر منع محمود السعدني من صرف راتبه الشهري بقرار رئاسي

خيري شلبي يكشف: هكذا كان يكتب محمود السعدني

عادل إمام عن وزير الضحك محمود السعدني: «لا أثق إلا في قلمه»

« دا شكله مخبر».. كيف سخر الولد الشقي من نبوءة رئاسة السادات

صفحتنا ع الفيس بوك