حريق يلتهم منزلًا في قنا بسبب أسطوانة غاز

شبت نيران هائلة، مساء اليوم الأربعاء، وذلك داخل منزل مكون من طابقين، جراء انفجار أسطوانة غاز بمركز الوقف شمالي محافظة قنا، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.



كان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل يملكه حفني محمد عمارة، بمركز الوقف شمالي محافظة قنا.



والتهمت النيران محتويات المنزل بالكامل، فيما لم تسفر النيران عن وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.