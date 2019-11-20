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الثقافة

أرزقي عاطل جاهل.. محمود السعدني يهاجم الشيخ إمام

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:50 م
محمود السعدني
محمود السعدني
إيهاب مصطفى
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معركة كبيرة تلك التي دارت رحاها على الورق بين الكاتب الساخر الكبير محمود السعدني والشيخ إمام، ففي مجلة المصور، في العدد الذي صدر بتاريخ 16 مايو 1995، كتب" السعدنى" مقالا هاجم الشيخ إمام تحت عنوان "أكذوبة الشيخ إمام".

وصف "السعدني" الشيخ إمام بالكثير من الصفات منها أنه "مجرد فقي أرزقي عاطل جاهل جائع وفقير، وهو في نظره ليس بملحن ولا عازف ولا اى شىء، كما أكد أنه لم يغن أشعار أحمد فؤاد نجم، وإنما فقط رددها، وفعلته تلك ما هي إلا ليجد سبيلًا إلى اللقمة الطرية والقعدة الهنية وما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات".

وقال "السعدنى" إن الشيخ إمام كان قصده قضاء السهرة في الـ"الوكر" الذي يعيش فيه.

ليس هذا فقط وانما الشيخ إمام قام بخداه بعض المثقفين فربطوا بينه وبين سيد درويش.

وكتب "السعدني" أن من هؤلاء المثقفين الدكتور محمود أمين العالم، الذي كان أحد مفكري اليسار الذين تحمسوا للشيخ إمام ووصفوه بفنان الشعب.

ولكن لم يمر مقال "السعدني" في "المصور" مرور الكرام، فقد رد عليه الكثير من المثقفين وكتب نجيب شهاب الدين في العدد رقم 153 لشهر اغسطس 1995 مقالا فند فيه حديث "السعدني".

ومن المقال: "الأستاذ السعدني يخطئ حين يتصور أن أشعار نجم هي التي صنعت الشيخ إمام، فالشيخ إمام ونجم ابنا مرحلة تاريخية واحدة وهما توأم المأساة.

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