الأربعاء 20 نوفمبر 2019 الموافق 23 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

"ولاد رزق 2" يصل لـ 100 مليون جنيه في شباك التذاكر بعد 15 أسبوع

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:45 م
ولاد رزق
ولاد رزق
حسين الجندي
طباعة
استطاع فيلم "ولاد رزق 2" الوصول على 100 مليون جنيه مليون في شباك التذاكر، بعدما حصد 99 مليونًا و800 ألف جنيه ايرادات في 15 أسبوع عرض، وذلك بعدما حقق العديد من الأرقام القياسية منذ طرحه فى دور العرض السينمائية يوم 7 أغسطس الماضى.

وبتحقيق "ولاد رزق 2" 100 مليون جنيه فى شباك التذاكر، يصبح ثانى الأفلام وصولًا إلى هذا الرقم بعد فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز والمخرج مروان حامد والذي حصد 103 مليونًا و300 ألف جنيه العملين من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"

"ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

الجزء الأول من الفيلم عرض عام 2015، وتدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذى قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثًا واحدًا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

القصة الكاملة لاصطياد القرش "بهلول" في السويس (صور)

منذ يوم

ننفرد بتفاصيل انفصال شهد رمزى وكريم السبكى

منذ حوالي 20 ساعة

الباز يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية لعائشة الشاطر

منذ حوالي 6 ساعات

تأكيدًا لـ"الدستور".. البترول توضح تفاصيل بيع أصول "شل"

الصور

image description

"الدراسات السياحية" تُكرم أوائل طلابها في الملتقى الأول بالمنيا

image description

"الانفجار السكاني ومستقبل التنمية" ندوة في غرب الإسكندرية

image description

إزالة 318 حالة تعدٍ على أملاك الدولة فى البحيرة

image description

إصلاح هبوط أرضى بمدينة أرمنت فى الأقصر (صور)

image description

تكريم الطلاب المتفوقين في الأقصر

الأكثر قراءة

وقائع "المتعة الحرام" في "فيلا الشذوذ" بالتجمع الخامس

القصة الكاملة لاصطياد القرش "بهلول" في السويس (صور)

قرار سار من البرلمان بشأن معاشات الأرامل والمطلقات

«أخبرته أنه سيموت بعد 3 أشهر».. أم رشدي أباظة تروي أسراره

أيام زمان

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة يوسف شاهين لحمدي أحمد

«بهايم».. محمود عبد العزيز يتحدث عن عائلته

قلب عمر خورشيد.. أغرب مشاهد السيرة العاطفية لـ«الدون جوان»

«أخبرته أنه سيموت بعد 3 أشهر».. أم رشدي أباظة تروي أسراره

ads

نجم الساعة

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة يوسف شاهين لحمدي أحمد

الصحة

خبراء: 80% من سرطانات الأطفال قابلة للشفاء

ارتفاع عدد الأطفال المصابين بالحساسية في بريطانيا

حمية البحر المتوسط تحمي من الصمم

دراسة: لا علاقة بين تناول دواء "ستاتين" ومشاكل ضعف الذاكرة

الرئيس نيوز

مسؤول بـ"المالية": "الموازنة الإلكترونية" تسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام

السيسى: مكافحة التطرف من أجل تحقيق الأمن حق أصيل من حقوق الإنسان

السيسى يستقبل وزير الداخلية الألمانى بمقر إقامته فى برلين

الملك سلمان: تعرضنا لـ286 صاروخا باليستيا و289 طائرة مسيرة

منوعات

اقتباسات من كتاب The Power Of Now

إدمان الهواتف الذكية يضر بكلبك

وفري 30% من الطاقة التي يستهلكها مجفف الملابس

معرض بالهند يسلط الضوء على علاقة الإنسان المضطربة بالحيوانات

كشكول

في يوم الطفل العالمي.. تعرفي علي الألعاب التي تنمي مهارات طفلك

6 رسائل من محاضرة "المحرصاوى" لأعضاء هيئة تدريس الأزهر

تطور جديد في قضية الطفلة هبة “ضحية تعذيب خالتها” بالشرقية

مفاجأة بقضية التنمر علي الطالب الأفريقي

إسلام سياسي

جهادي سابق يفضح عمالة توكل كرمان لإسرائيل

غضب إخواني على عمرو واكد بسبب إحراجه للجماعة

اتهامات للإخوانى عبدالله الشريف بالعمل لصالح قناة إسرائيلية

مؤشر الإرهاب العالمي 2019: طالبان أكثر إجراماَ من داعش

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البطريرك الباكى على الكنائس المنهارة
ثروت الخرباوي
هيا بنا نشعل ثورة
منى رجب
أميرة ودارين ونيرمين.. البنات قادمات
ماجد حبته
وقفة مع الصديق الألمانى
المزيد

الثقافة

"هطلع روح أبوكم".. سر منع محمود السعدني من صرف راتبه الشهري بقرار رئاسي

خيري شلبي يكشف: هكذا كان يكتب محمود السعدني

عادل إمام عن وزير الضحك محمود السعدني: «لا أثق إلا في قلمه»

« دا شكله مخبر».. كيف سخر الولد الشقي من نبوءة رئاسة السادات

صفحتنا ع الفيس بوك