عن لعبه مع الأطفال.. مدير مدرسة العوامية: هدفي المصلحة (فيديو)

قال أحمد عبد الفتاح، مدير مدرسة العوامية الرسمية للغات بمدينة الأقصر، إن مشاركته الأطفال في «لهوهم»، وأنشطتهم الترفيهية داخل الفصول، يعد "مبادرة" وجسرًا يريد عن طريقه العبور إلى عقول الأطفال الصغار، لغرس المحبة للمدرسة، وللتعليم.



وأضاف أنه لا يشاركهم في الأنشطة الترفيهية فقط، بل يدرس في بعض الأحيان مادة "الرياضيات" لهم، مضيفا: "وبذلك يتسنى للطالب فهم المادة، ومراجعتها، وفهم النقاط التي تعذر عليه فهما فيما قبل".



وأشار إلى إن العلاقة بين المُعلم والطالب، لا تختلف كثيرًا عن علاقة الأب بابنه، "فالعلاقة بين الطرفين لابد أن تقوم على الاحترام المتبادل بين الطالب والمُعلم، وليس الخوف والرهبة، وفرض السيطرة على الطالب عن طريق الترهيب، فالترغيب هو الأداة التي يسعى من خلالها إلى حُب الدراسة والمدرسة، خاصة أن المرحلة الابتدائية تعد الفترة التي تتشكل فيها شخصية الطالب، ومدى تعلقه بالمدرسة".