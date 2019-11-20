راندا البحيري تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها (شاهد)

نشرت الفنانة راندا البحيري، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.



وظهرت "راندا"، بإطلالة تخطف الأنظار، ونالت إعجاب الكثير من المتابعين لها.



يذكر أن من أبرز أعمال الفنانة راندا البحيرى، فيلم "أوقات فراغ" الذي حقق نجاحًا كبيرًا جدًا وقت عرضه، ذلك بجانب العديد من الأعمال التي خاضتها مؤخرًا منها مسلسل "الأخوة أعداء".