الأربعاء 20 نوفمبر 2019 الموافق 23 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

راندا البحيري تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها (شاهد)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:33 م
رندا البحيري
رندا البحيري
هدير شعراوي
طباعة
نشرت الفنانة راندا البحيري، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت "راندا"، بإطلالة تخطف الأنظار، ونالت إعجاب الكثير من المتابعين لها.

يذكر أن من أبرز أعمال الفنانة راندا البحيرى، فيلم "أوقات فراغ" الذي حقق نجاحًا كبيرًا جدًا وقت عرضه، ذلك بجانب العديد من الأعمال التي خاضتها مؤخرًا منها مسلسل "الأخوة أعداء".

موضوعات متعلقة

منذ يوم

ضحية واقعة التنمر: نختلف في اللون فقط.. وهذه خلقة ربنا (فيديو)

منذ يوم

ننفرد بتفاصيل انفصال شهد رمزى وكريم السبكى

منذ يوم

وقائع "المتعة الحرام" في "فيلا الشذوذ" بالتجمع الخامس

منذ حوالي 7 ساعات

القصة الكاملة لاصطياد القرش "بهلول" في السويس (صور)

الصور

image description

"الدراسات السياحية" تُكرم أوائل طلابها في الملتقى الأول بالمنيا

image description

"الانفجار السكاني ومستقبل التنمية" ندوة في غرب الإسكندرية

image description

إزالة 318 حالة تعدٍ على أملاك الدولة فى البحيرة

image description

إصلاح هبوط أرضى بمدينة أرمنت فى الأقصر (صور)

image description

تكريم الطلاب المتفوقين في الأقصر

ads

الأكثر قراءة

وقائع "المتعة الحرام" في "فيلا الشذوذ" بالتجمع الخامس

القصة الكاملة لاصطياد القرش "بهلول" في السويس (صور)

قرار سار من البرلمان بشأن معاشات الأرامل والمطلقات

«أخبرته أنه سيموت بعد 3 أشهر».. أم رشدي أباظة تروي أسراره

أيام زمان

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة يوسف شاهين لحمدي أحمد

«بهايم».. محمود عبد العزيز يتحدث عن عائلته

قلب عمر خورشيد.. أغرب مشاهد السيرة العاطفية لـ«الدون جوان»

«أخبرته أنه سيموت بعد 3 أشهر».. أم رشدي أباظة تروي أسراره

ads

نجم الساعة

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة يوسف شاهين لحمدي أحمد

الصحة

خبراء: 80% من سرطانات الأطفال قابلة للشفاء

ارتفاع عدد الأطفال المصابين بالحساسية في بريطانيا

حمية البحر المتوسط تحمي من الصمم

دراسة: لا علاقة بين تناول دواء "ستاتين" ومشاكل ضعف الذاكرة

الرئيس نيوز

مسؤول بـ"المالية": "الموازنة الإلكترونية" تسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام

السيسى: مكافحة التطرف من أجل تحقيق الأمن حق أصيل من حقوق الإنسان

السيسى يستقبل وزير الداخلية الألمانى بمقر إقامته فى برلين

الملك سلمان: تعرضنا لـ286 صاروخا باليستيا و289 طائرة مسيرة

منوعات

اقتباسات من كتاب The Power Of Now

إدمان الهواتف الذكية يضر بكلبك

وفري 30% من الطاقة التي يستهلكها مجفف الملابس

معرض بالهند يسلط الضوء على علاقة الإنسان المضطربة بالحيوانات

كشكول

في يوم الطفل العالمي.. تعرفي علي الألعاب التي تنمي مهارات طفلك

6 رسائل من محاضرة "المحرصاوى" لأعضاء هيئة تدريس الأزهر

تطور جديد في قضية الطفلة هبة “ضحية تعذيب خالتها” بالشرقية

مفاجأة بقضية التنمر علي الطالب الأفريقي

إسلام سياسي

جهادي سابق يفضح عمالة توكل كرمان لإسرائيل

غضب إخواني على عمرو واكد بسبب إحراجه للجماعة

اتهامات للإخوانى عبدالله الشريف بالعمل لصالح قناة إسرائيلية

مؤشر الإرهاب العالمي 2019: طالبان أكثر إجراماَ من داعش

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البطريرك الباكى على الكنائس المنهارة
ثروت الخرباوي
هيا بنا نشعل ثورة
منى رجب
أميرة ودارين ونيرمين.. البنات قادمات
ماجد حبته
وقفة مع الصديق الألمانى
المزيد

الثقافة

"هطلع روح أبوكم".. سر منع محمود السعدني من صرف راتبه الشهري بقرار رئاسي

خيري شلبي يكشف: هكذا كان يكتب محمود السعدني

عادل إمام عن وزير الضحك محمود السعدني: «لا أثق إلا في قلمه»

« دا شكله مخبر».. كيف سخر الولد الشقي من نبوءة رئاسة السادات

صفحتنا ع الفيس بوك