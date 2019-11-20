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عالم

حزب الشعوب الديمقراطي: أردوغان يسرق إرادة الشعب

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:27 م
أردوغان
أردوغان
وكالات
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طالب الحزب التركي المعارض، والموالي للأكراد، اليوم الأربعاء، لإجراء انتخابات مبكرة، احتجاجا على عزل الحكومة لعشرات من رؤساء البلديات الذين انتخبوا في وقت سابق هذا العام.

وعزلت الحكومة التركية 24 من رؤساء البلديات من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي منذ أغسطس، بسبب مزاعم عن صلاتهم بالإرهاب، وعينت آخرين لإدارة البلديات.

ودعا العديد من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الحزب للانسحاب من البرلمان أو من المجالس المحلية، التي ما زال الحزب يسيطر عليها.

وقال الحزب في بيان، إن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب الحركة القومية المتحالف معه: "يسرقان إرادة الشعب" بتعيين أوصياء، وفق ما نقلت "رويترز".

وأضاف البيان: "نحن نقول انتخابات مبكرة لتتخلص شعوب تركيا من سلطة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية. هذه دعوة للمواجهة".

واتهم أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، حزب الشعوب الديمقراطي، بإقامة صلات مع حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي قاد تمردا انفصاليا منذ عام 1984، قتل فيه نحو 40 ألف شخص، إلا أن حزب الشعوب الديمقراطي ينفي أي صلة له بالإرهاب.

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