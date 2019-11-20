الأربعاء 20 نوفمبر 2019 الموافق 23 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأحد.. إطلاق رواية "جسر الديجيتال" بمكتبة مصر الجديدة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:26 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
طباعة
تشهد مكتبة مصر الجديدة حفل إطلاق رواية "جسر الديجيتال" من أدب اليافعة والناشئين للكاتب ميشيل حنا، والصادرة عن دار الشروق للنشر والتوزيع، ويدير الحفل الكاتب الصحفي محمد هشام عبية، في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد المقبل.

وتدور أحداث الرواية في أجواء يمتزج فيها الخيال العلمي بالتفاصيل التقنية لعوالم الكمبيوتر والإنترنت.

بطل الرواية هو هيثم، فتى في الثالثة عشرة من عمرہ، يتعرض لمجموعة كبيرة من الأحداث الغريبة، ما بين ديدان تهاجم غرفته ليلا، وصديق يختفي داخل جهاز الكمبيوتر، ووجه مرعب يطارده في كل مكان، ويكون عليه أن يعتمد على نفسه لحل هذہ المعضلات العجيبة.

ومن أجواء الرواية نقرأ: "بدأ هذا الأمر منذ ثلاثة أيام، عندما فتحت رسالة جاءتني بالبريد الإلكتروني من عنوان لا أعرفه، ولم يكن بها سوى صورة لهذا الوجه: رأس كبير وعينان حمراوان يسيل منهما الدم، ولسان مشقوق كالأفاعي، وجلد متغضن، وأنف مدبب، وأسنان حادة كالخناجر، وشعر ثائر غجريّ، وكانت تحت الصورة كلمة طويلة بحروف لاتينية لم أستطع أن أقرأها، شعرت بالفزع عندما رأيت الصورة، ليس قلبي رهيفا كما قد تظنون، لكن الوجه كان كئيبا ومقبضا بشكل لا يصدق، خاصة عينيه الداميتين اللتين كانتا بلا بؤبؤ".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

القصة الكاملة لاصطياد القرش "بهلول" في السويس (صور)

منذ حوالي 23 ساعة

سيدة تتحرش بالرجال على كورنيش جدة والشرطة تتدخل

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. تفاصيل إعادة هيكلة لجان الأعلى للثقافة

منذ حوالي 6 ساعات

تأكيدًا لـ"الدستور".. البترول توضح تفاصيل بيع أصول "شل"

الصور

image description

"الدراسات السياحية" تُكرم أوائل طلابها في الملتقى الأول بالمنيا

image description

"الانفجار السكاني ومستقبل التنمية" ندوة في غرب الإسكندرية

image description

إزالة 318 حالة تعدٍ على أملاك الدولة فى البحيرة

image description

إصلاح هبوط أرضى بمدينة أرمنت فى الأقصر (صور)

image description

تكريم الطلاب المتفوقين في الأقصر

ads

الأكثر قراءة

وقائع "المتعة الحرام" في "فيلا الشذوذ" بالتجمع الخامس

القصة الكاملة لاصطياد القرش "بهلول" في السويس (صور)

قرار سار من البرلمان بشأن معاشات الأرامل والمطلقات

«أخبرته أنه سيموت بعد 3 أشهر».. أم رشدي أباظة تروي أسراره

أيام زمان

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة يوسف شاهين لحمدي أحمد

«بهايم».. محمود عبد العزيز يتحدث عن عائلته

قلب عمر خورشيد.. أغرب مشاهد السيرة العاطفية لـ«الدون جوان»

«أخبرته أنه سيموت بعد 3 أشهر».. أم رشدي أباظة تروي أسراره

ads

نجم الساعة

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة يوسف شاهين لحمدي أحمد

الصحة

خبراء: 80% من سرطانات الأطفال قابلة للشفاء

ارتفاع عدد الأطفال المصابين بالحساسية في بريطانيا

حمية البحر المتوسط تحمي من الصمم

دراسة: لا علاقة بين تناول دواء "ستاتين" ومشاكل ضعف الذاكرة

الرئيس نيوز

مسؤول بـ"المالية": "الموازنة الإلكترونية" تسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام

السيسى: مكافحة التطرف من أجل تحقيق الأمن حق أصيل من حقوق الإنسان

السيسى يستقبل وزير الداخلية الألمانى بمقر إقامته فى برلين

الملك سلمان: تعرضنا لـ286 صاروخا باليستيا و289 طائرة مسيرة

منوعات

اقتباسات من كتاب The Power Of Now

إدمان الهواتف الذكية يضر بكلبك

وفري 30% من الطاقة التي يستهلكها مجفف الملابس

معرض بالهند يسلط الضوء على علاقة الإنسان المضطربة بالحيوانات

كشكول

في يوم الطفل العالمي.. تعرفي علي الألعاب التي تنمي مهارات طفلك

6 رسائل من محاضرة "المحرصاوى" لأعضاء هيئة تدريس الأزهر

تطور جديد في قضية الطفلة هبة “ضحية تعذيب خالتها” بالشرقية

مفاجأة بقضية التنمر علي الطالب الأفريقي

إسلام سياسي

جهادي سابق يفضح عمالة توكل كرمان لإسرائيل

غضب إخواني على عمرو واكد بسبب إحراجه للجماعة

اتهامات للإخوانى عبدالله الشريف بالعمل لصالح قناة إسرائيلية

مؤشر الإرهاب العالمي 2019: طالبان أكثر إجراماَ من داعش

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البطريرك الباكى على الكنائس المنهارة
ثروت الخرباوي
هيا بنا نشعل ثورة
منى رجب
أميرة ودارين ونيرمين.. البنات قادمات
ماجد حبته
وقفة مع الصديق الألمانى
المزيد

الثقافة

"هطلع روح أبوكم".. سر منع محمود السعدني من صرف راتبه الشهري بقرار رئاسي

خيرى شلبى يكشف: هكذا كان يكتب محمود السعدنى

عادل إمام عن وزير الضحك محمود السعدني: «لا أثق إلا في قلمه»

« دا شكله مخبر».. كيف سخر الولد الشقي من نبوءة رئاسة السادات

صفحتنا ع الفيس بوك