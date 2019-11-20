الأحد.. إطلاق رواية "جسر الديجيتال" بمكتبة مصر الجديدة

تشهد مكتبة مصر الجديدة حفل إطلاق رواية "جسر الديجيتال" من أدب اليافعة والناشئين للكاتب ميشيل حنا، والصادرة عن دار الشروق للنشر والتوزيع، ويدير الحفل الكاتب الصحفي محمد هشام عبية، في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد المقبل.



وتدور أحداث الرواية في أجواء يمتزج فيها الخيال العلمي بالتفاصيل التقنية لعوالم الكمبيوتر والإنترنت.



بطل الرواية هو هيثم، فتى في الثالثة عشرة من عمرہ، يتعرض لمجموعة كبيرة من الأحداث الغريبة، ما بين ديدان تهاجم غرفته ليلا، وصديق يختفي داخل جهاز الكمبيوتر، ووجه مرعب يطارده في كل مكان، ويكون عليه أن يعتمد على نفسه لحل هذہ المعضلات العجيبة.



ومن أجواء الرواية نقرأ: "بدأ هذا الأمر منذ ثلاثة أيام، عندما فتحت رسالة جاءتني بالبريد الإلكتروني من عنوان لا أعرفه، ولم يكن بها سوى صورة لهذا الوجه: رأس كبير وعينان حمراوان يسيل منهما الدم، ولسان مشقوق كالأفاعي، وجلد متغضن، وأنف مدبب، وأسنان حادة كالخناجر، وشعر ثائر غجريّ، وكانت تحت الصورة كلمة طويلة بحروف لاتينية لم أستطع أن أقرأها، شعرت بالفزع عندما رأيت الصورة، ليس قلبي رهيفا كما قد تظنون، لكن الوجه كان كئيبا ومقبضا بشكل لا يصدق، خاصة عينيه الداميتين اللتين كانتا بلا بؤبؤ".