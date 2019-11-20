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مصر

السيسي يستقبل وزير الاقتصاد الألماني في برلين

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:17 م
السيسي
السيسي
هبة محمد
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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بمقر إقامة سيادته ببرلين بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألماني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات، بما يتيح المزيد من فرص تعزيز التعاون الثنائي، خاصةً في الملف الاقتصادي.

كما أشاد بدورية انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة لأهميتها في زيادة فرص التعاون بين البلدين في شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية، معربًا سيادته عن التطلع لجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر، لا سيما في ضوء الفرص الواعدة بمصر.

من جانبه؛ أعرب وزير الاقتصاد والطاقة الألماني عن تقدير بلاده لعلاقات التعاون المتميزة مع مصر، مشيدًا بما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمي كبير يسهم في استقرار المنطقة وتنميتها، ومؤكدًا التزام ألمانيا بتطوير شراكتها مع مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضًا لأوجه التعاون المشترك بين البلدين، في ضوء التنامي المستمر للعلاقات التجارية والاقتصادية المصرية الألمانية، خاصةً أن مصر تعد ثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا في الشرق الأوسط.

 كما تناول اللقاء التطورات الضخمة الإيجابية التي يشهدها قطاع الطاقة المصري، وجهود تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول ونقل الطاقة، وما تتيحه تلك التطورات من آفاق كبيرة للتعاون بين الجانبين، بما في ذلك في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير الألماني حرص بلاده على تعزيز التعاون والتوسع في المشروعات المشتركة بين البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات الألمانية، مشيراً في هذا الصدد إلى عدد من النماذج الناجحة للشركات الألمانية العاملة في السوق المصري في مختلف المجالات.

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