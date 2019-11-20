النمسا تحول منزل هتلر إلى مركز شرطة لهذا السبب.. (شاهد)

عرضت فضائية "euronews" مقطع فيديو لمنزل أدولف هتلر في مدينة "بروناو أم إن" بالنمسا، بعد أن قررت وزارة الداخلية النمساوية تحويله إلى مركز للشرطة.



يأتي القرار بعد جدل يتعلق بالطريقة المثلى التي ينبغي توخيها، لتفادي أن يصبح الموقع قبلة الزائرين من أنصار النازيين الجدد، وتعتزم السلطات النمساوية دعوة مهندسين معماريين في مدينة "بروناو أم إن" الواقعة على الحدود مع ألمانيا، بهدف رسم مخططات لإعادة تصميم المبنى الذي اقتنته السلطات بطريقة لزومية، حتى يصبح مقرًا لضباط قوات الشرطة.



ورغم أن هتلر ولد في "بروناو" سنة 1889، تقول النمسا إنها كانت أولى ضحايا النازية التي ضمتها ألمانيا زمن هتلر سنة 1938.