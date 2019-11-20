دفن شاب قُتل في ظروف غامضة بأكتوبر

أمرت النيابة العامة بأكتوبر، الأربعاء، التصريح بدفن شاب قُتل في ظروف غامضة، بالمنطقة الصناعية وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة.



وأجرت جهات التحقيقات مناظرة الجثة وتبين أن المجنى عليه تلقى طلقة أنهت حياته، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثمان المجنى عليه وكشف كواليس الوفاة.



وكان الرائد محمد داود، رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص بالمنطقة الصناعية.



انتقلت الأجهزة الأمنية بالفحص تبين أن الجثة لـ"محمد. ع"، موظف بمعمل تحاليل، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض وتفاصيل الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.