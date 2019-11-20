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عالم

بوتين: التعاون بين موسكو وواشنطن "ضعيف"

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:01 م
جريدة الدستور
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغبة بلاده في التعاون مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هناك مصالح مشتركة للبلدين، رغم التعاون "الضعيف" حسب وصفه.

وقال بوتين، في كلمة له اليوم الأربعاء، أمام منتدى الاستثمار "روسيا تنادي" بثتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية: إن الولايات المتحدة دولة عظمى، وإن هناك العديد من المصالح المشتركة بين البلدين، وإن بلاده تحترم الولايات المتحدة، حيث كان البلدان حلفاء مرتين في حربين عالميتين.

ولفت إلى جود تاريخ مشترك مع الولايات المتحدة بيننا، وأن موسكو ترغب للتعاون في المجال التكنولوجي وفي الاقتصاد ككل.

وأوضح، أن هناك مصالح مشتركة فيما يتعلق بضمان الأمن الدولي، وأن روسيا والولايات المتحدة لا تزالان أكبر قوتين نوويتين، وأنه لا يمكن تجاهل هذا العامل.

وأضاف، أن للبلدين مصالح مشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا في سوريا ضد "الجريمة المنظمة".

وقال الرئيس الروسى: إن فرض العقوبات الأولى ضد روسيا تسبب فى شعوره بالقلق، مشددًا على أن بلاده نجحت في إحلال الواردات في قطاعات مختلفة.

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