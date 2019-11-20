المؤبد لمسجل خطر لتجارته بالمخدرات في شبرا

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة مسجل خطر، بالسجن المؤبد؛ في تهمة الاتجار في المواد المخدرة بشبرا.



وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة شبرا، تفيد اتجار «ثروت. ف»، 37 عامًا، عامل، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذًا من المنطقة مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى وترويج المواد المخدرة على عملائه فى المنطقة.



ومن خلال التحريات، تم التأكد من صحة المعلومات، فتم إعداد الأكمنة وضبط المتهم، حيث عثر بحوزته علي 820 جراما من مخدر الهيروين، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار بها.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلا للنيابة العامة التى أحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المؤبد.