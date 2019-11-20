المشدد 7 أعوام لـ"زتونة" و"سويسى" فى السرقة بالإكراه بالمطرية

كشفت تحقيقات النيابة عن قيام كل من "صفوت. مـ، 35 سنة وشهرته (سويسي)"، "طارق. سـ، 29 سنة وشهرته (زتونة)"، بالاتفاق فيما بينهما على تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بمنطقة المطرية.



تم ضبط المتهمين أثناء سرقة تاجر تحت تهديد السلاح والاعتداء عليه في أحد شوارع المنطقة، ولاحقتهما الأهالي وتمكنوا من ضبطهما وبحوزتهما المسروقات والسلاح الأبيض المستخدم، وتم تسليمهما إلى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا لسرقة المواطنين في المنطقة، وأن السلاح الأبيض الذي بحوزتهما استخدم في وقائع السرقة لإرهاب ضحايهما.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلا للنيابة العامة التي أحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتي قضت عليهم بالسجن المشدد 7 سنوات.

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح بعين شمس.