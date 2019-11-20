الإثنين.. اجتماع طارئ للجامعة العربية

أعلن السفير الفلسطينى بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، يوم الإثنين المقبل، لبحث موقف الإدارة الأمريكية الأخير بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967.



وأوضح السفير الفلسطينى فى بيان صحفى، أن المندوبية الدائمة أجرت مشاورات بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية لعقد الاجتماع الطارئ، بناءً على توجيهات الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وتعليمات وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكى، لبحث الموقف الأمريكي الأخير، الذي عبر عنه وزير الخارجية، بأن بلاده لم تعد تعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية مخالفًا للقانون الدولي، والذي يأتي ضمن سلسلة من المواقف والقرارات الأحادية المخالفة للقانون الدولى، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334.