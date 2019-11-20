في يوم الطفل..أهم النصائح للتعامل معه

يصادف اليوم الاحتفال بيوم الطفل العالمي الذي يتم فيه توعية الجميع بـأهمية رعاية الاطفال وافضل الطرق لتربيتهم.



وترصد"الدستور" نصائح للتعامل مع طفلك.



-ضبط الانفعالات والعواطف أمامه، يجب أن يكون الوالدان نموذجًا أمام اطفالهما.

- يجب أن لا يتصرف الأب والأم عندما يشعران بالإستياء حتي لا ينفر منهما الطفل.

-توفير جو هادئ وتعلميهم علي التعبير عن مشاعرهم بأمان.

- توفير وقت مخصوص للعب والضحك معه ومحاوله معرفة ما يجول في خاطرة.

- شرح السلوكيات للطفل من خلال توضيح كيفيه القيام.

-لا تقارن بين طفل وأصدقائه او أشقائه.

-لا ينبغي الخلط بين الإنضباط والعقاب.