في يوم الطفل..أهم النصائح للتعامل معه
الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:44 م
زينة هشامطباعة
يصادف اليوم الاحتفال بيوم الطفل العالمي الذي يتم فيه توعية الجميع بـأهمية رعاية الاطفال وافضل الطرق لتربيتهم.
وترصد"الدستور" نصائح للتعامل مع طفلك.
-ضبط الانفعالات والعواطف أمامه، يجب أن يكون الوالدان نموذجًا أمام اطفالهما.
- يجب أن لا يتصرف الأب والأم عندما يشعران بالإستياء حتي لا ينفر منهما الطفل.
-توفير جو هادئ وتعلميهم علي التعبير عن مشاعرهم بأمان.
- توفير وقت مخصوص للعب والضحك معه ومحاوله معرفة ما يجول في خاطرة.
- شرح السلوكيات للطفل من خلال توضيح كيفيه القيام.
-لا تقارن بين طفل وأصدقائه او أشقائه.
-لا ينبغي الخلط بين الإنضباط والعقاب.
وترصد"الدستور" نصائح للتعامل مع طفلك.
-ضبط الانفعالات والعواطف أمامه، يجب أن يكون الوالدان نموذجًا أمام اطفالهما.
- يجب أن لا يتصرف الأب والأم عندما يشعران بالإستياء حتي لا ينفر منهما الطفل.
-توفير جو هادئ وتعلميهم علي التعبير عن مشاعرهم بأمان.
- توفير وقت مخصوص للعب والضحك معه ومحاوله معرفة ما يجول في خاطرة.
- شرح السلوكيات للطفل من خلال توضيح كيفيه القيام.
-لا تقارن بين طفل وأصدقائه او أشقائه.
-لا ينبغي الخلط بين الإنضباط والعقاب.