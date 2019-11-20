"التعليمً" تعلق علي وفاة طالب القليوبية:" النيابة تباشر التحقيق

كشف طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم إحالة واقعة وفاة طالب بالقليوبية خلال اليوم الدراسي إلي النيابة التى تباشر التحقيق،مضيفا في تصريح خاص للدستور أن المديرية تقف مع والد الطالب وأن قياداتها شاركوا فى العزاء امس.



شهدت مدرسة نور السلام الخاصة بالقناطر الخيرية، التابعة لمدارس سنودس النيل الإنجيلي الخاصة، بالكنيسة الإنجيلية وفاة طارق محمد القوصي بالصف الثالث الإعدادي بعد أن أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية، خلال إحدى الحصص عقب الفسحة،بعد تجاهل شكواه من قبل مدرس الحصة لإسعافه، معتقدا أنه يتمارض فتركه.