الملك سلمان: نفخر بنجاح السعودية في القضاء على التطرف

قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، في خطابه الشهري أمام مجلس الشورى إنه على السعوديين أن يفخروا اليوم بنجاح بلادهم في القضاء على مظاهر التطرف بعد مواجهة وحصار الفكر المتطرف بكل الأدوات.



وأضاف في خطابه: "جاءت زيارتنا لعدد من المناطق العام المنصرم استمرارًا للقاءاتنا المستمرة مع أبناء الوطن ومتابعاتنا لاحتياجاتهم، ولتدشين مشاريع تنموية، كما أكدنا خلال قمة القدس على أن القضية الفلسطينية قضية العرب والمسلمين الأولى".



وأضاف الملك: "الدولة مستمرة في الارتقاء بالخدمات الطبية والرعاية الصحية، وتتقدم المملكة بخطى ثابتة في سبيل تحقيق استقرار مالي واقتصادي أكبر وتنمية مستدامة، وتمضي بلادنا بخطى متقدمة لتنويع قاعدتها الاقتصادية ومصادر دخلها، ويحقق هذا التوجه نجاحات جيدة، وسنعمل على إعادة هيكلة كثير من القطاعات".