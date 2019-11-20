الداخلية: نطبق أعلى معايير حقوق الإنسان مع نزلاء السجون

أكد اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أن جميع السجون المصرية تزخر بالإمكانيات والتجهيزات والخدمات اللازمة، وأن جميع نزلاء السجون سواسية ولا تمييز بينهم في ظل تطبيق الوزارة لمفاهيم السياسة العقابية الحديثة، وفي إطار حرصها على الاهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون.



ونظم قطاع السجون جولة، اليوم الأربعاء، قطاع برج العرب، بحضور لفيف من أعضاء مجلس النواب ومنظمات حقوق الإنسان والإعلاميين والصحفيين.



وقال اللواء أشرف عز العرب: "إن وزارة الداخلية تتبنى استراتيجية ترمي في أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على انخراطهم في مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة، وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسى والاجتماعي لهم داخل محبسهم".



من جهته قال الرائد طبيب هشام الركايبي أن مستشفى سجن برج العرب يضم 54 سريرًا و8 أسرة أخرى مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، و3 أجهزة غسيل كلوي، ومعمل للأشعة، ووحدات للعناية المركزة والإفاقة، منوهًا بأن المستشفى أجرى نحو 300 عملية جراحية ناجحة خلال الفترة الماضية، فضلًا عن سرعة تحويل المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات دقيقة.



كما تفقد المشاركون في الجولة عنابر المساجين، للتأكد من توفر كل سبل الراحة وعدم وجود كثافة في العنابر.