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أيام زمان

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة يوسف شاهين لحمدي أحمد

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:32 م
يوسف شاهين
يوسف شاهين
وائل توفيق
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حكى الفنان حمدي أحمد عن علاقته بالمخرج يوسف شاهين في كواليس تصوير فيلم"الأرض" 1970، فأثناء تصوير أحد المشاهد شدد "شاهين" على الممثلين ألا يتصنعوا تجسيد الشخصيات.
شعر حمدي أحمد أن يوسف شاهين يهمشه، لم يوجه له التعليمات، فوقف وراء الكاميرا وقصد أن يلفت انتباه"شاهين" بمخالفته للتعليمات التي أشار بها على الممثلين في تقمص الشخصيات، فنادى عليه"شاهين": أنا مش قلت محدش يمثل؟ فرد "حمدي": طب أومال لو مش عاوزنا نمثل جايبني ليه؟ ليرد المخرج الراحل: "أنا قولتلهم عاوز أرض زراعية وحمار، فجابوك". حسبما ذكر حمدي أحمد في حوار له عن علاقته بـ"شاهين".
وتروي ميريت حمدي أحمد أن "شاهين" كان يشيد بقدرات والده التمثيلية، ويصفق له على براعته في تقمص الشخصيات، وهو ما أسعد والدها، خاصة في فيلم"اليوم السادس" إخراج يوسف شاهين، فرغم أن"حمدي" لم يظهر في جمل حوارية كثيرة بالفيلم، لكنه كان يعبر عن الشخصية من خلال نظرة، إيماءة، إلخ.
وقالت: "كان يوسف شاهين بيدلع بابا".
شارك حمدي أحمد مع المخرج يوسف شاهين لأول مرة في فيلم "الأرض" 1970 وجسد شخصية "محمد أفندي" حلقة الوصل بين سكان القرية والحكومة في العاصمة،و عام 1974 شارك في فيلم "العصفور" وقدم شخصية "عوف، و في فيلم "اليوم السادس" عام 1986 أمام داليدا.

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