متخصص شئون تركية: أردوغان يستخدم التحركات العسكرية لتغطية فشله الاقتصادي

قال محمد مصطفى، المتخصص في الشأن التركي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتصور أنه باستخدام المتغير على الملف السياسي والعسكري، سيتغلب على الأزمة الاقتصادية في تركيا وإعادة التوازن، واستخدام ورقة مثل العدوان على سوريا والتنقيب عن الغاز بشرق المتوسط، ومساومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن صفقة "إس -400"، بالإضافة إلى ملف اللاجئين.



وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن أردوغان يحاول استثمار أحد تلك الملفات لاستغلالها خلال فترة الانتخابات التركية القادمة، للحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي والاقتصادي الذي يمكن أن يمكنه من الخروج من تلك الأزمة.



وأشار إلى أن أردوغان بصدد استخدام ورقة أكثر جرأة في الملف النووي التركي الشائك الذي كان يتجنب الحديث عنه لسنوات طويلة، وبدأ أردوغان في الآونة الأخيرة بالتهديد بتفعيل الملف النووي التركي، حيث كانت تركيا عازمة على إجراء أبحاث نووية غير سلمية بسبب قنابل مخزنة لحلف الناتو بقاعدة دولية.