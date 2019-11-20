رجال الأعمال تخطط لإنشاء شركة لتسويق المنتج المصري في تنزانيا

كشفت جمعية رجال الأعمال المصريين، عن إنشاء شركة للتجارة وتسويق المنتجات المصرية في أفريقيا بجانب مشروعات المناطق اللوجيستية، مشيرة إلي أنها ستخلق نمو حقيقي للصادرات المصرية في أسواق أفريقيا.



وأكدت الجمعية خلال تصريحات لها، أن من مهام الشركة في البداية سيكون التصدير بجانب استيراد بعض السلع ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها الصناعات المصرية من مختلف أسواق أفريقيا، بالإضافة إلي دراسة فرص الاستثمار في بعض الصناعات التي تمتلك فيها مصر ميزة وفرص للنمو في أفريقيا.



واشارت الجمعية أن هناك زيارة لوفد من كبار المسئولين ورجال الأعمال في فبراير المقبل لترويج فرص التعاون التجاري وبحث مجالات الاستثمار في أفريقيا وتشمل الزيارة غانا وساحل العاج.