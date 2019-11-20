بوتين: سنواصل التعاون مع السعودية و(أوبك+)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عزم بلاده على مواصلة تعاونها مع الدول المنتجة للنفط في إطار اتفاق (أوبك+).



وقال بوتين - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء -: "إن روسيا لاعب مؤثر في سوق الطاقة العالمية ولها تأثير كبير، لكننا نحقق تأثيرًا أكبر عندما نعمل مع كبار المنتجين الآخرين، وأن الخطوات المنسقة فقط هي التي تعود بالنتيجة الأمثل على أسواق الطاقة".



وأكد مواصلة العمل مع السعودية ومع دول الخليج الأخرى ودول (أوبك)، وذلك في إطار التحالف الذي تم إنشاؤه في السنوات الأخيرة.



وتقود كل من روسيا والسعودية مجموعة دول نفطية في إطار اتفاق (أوبك+)، الذي يهدف لتقليص الإنتاج لامتصاص التخمة الزائدة من المعروض.



وانطلقت في العاصمة الروسية فعاليات منتدى (روسيا تنادي)، والذي ينظمه بنك (في تي بي) "ثاني أكبر مصرف في روسيا"، ويعد المنتدى فرصة لإجراء حوار مفتوح بين مجتمع الاستثمار العالمي وقطاع الأعمال الروسي.