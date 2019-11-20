الأربعاء 20 نوفمبر 2019 الموافق 23 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«بهايم».. محمود عبد العزيز يتحدث عن عائلته

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:30 م
محمود عبد العزيز
محمود عبد العزيز
وائل توفيق
طباعة
«ولدت بحي الورديان بالإسكندرية، والدي ورث عن جدي مهنة تموين منطقة "العامرية" ووصل نشاطه إلى مرسى مطروح، جدي لوالدي وجدي لوالدتي دللاني كثيرًا، فالثاني كان مقاولًا كبيرًا»، هكذا يتحدث الفنان محمود عبدالعزيز عن عائلته مع الصحفي محمد بديع سربية عام 1994.

جد الفنان محمود عبدالعزيز لوالدته، ينتمي لعائلة"بهايم". وعن سبب التسمية يقول الفنان الراحل:"جدة جدتي لم يكن يعيش لها أي مولود، وعندما حان وقت ولادتها اختارت أن تكون ولادتها داخل زريبة للحيوانات، ونذرت نذرًا بتسميه المولود "بهايم" إن كُتب له العيش، فعاش المولود ووفت بالنذر، فأصبح العائلة "بهايم".

يضيف محمود عبدالعزيز: " لا غرابة في التسمية، فهناك عائلة بارزة في مصر تسمى عائلة الحيوان".
كره والد الفنان محمود عبدالعزيز مهنة التمثيل، فكان يزجر "محمود" قائلًا: "ياجدع بص لنفسك، اهتم بدراستك وانجح فيها"، فالتحق بكلية الزراعة إرضاءً لوالده، وفرح جدًا لعمله بوجود نشاط مسرحي في الكلية، فضلًا عن وجود فنانين أمثال سمير غانم، جورج سيدهم، الضيف أحمد وغيرهم.

تخرج محمود عبدالعزيز فى كلية الزراعة، وتم تعيينه في معهد بحوث وقايات النباتات في القاهرة، فانتقل من محافظة الإسكندرية إلى القاهرة، التي لم يكن يعرف فيها أحدًا سوى ابن عم له مقيم في دار السلام في حلوان، لكنه لم يجده ولم يجد العاملين بالمعهد فقد كانوا مشغولين بموسم دودة القطن بقنا، فالتحق بقسم النحل.

وبعد فترة من الملل في العمل في تربية النحل بالمعهد بعدما تم نقله إلى الإسكندرية، فكر محمود عبدالعزيز في الهجرة إلى أمريكا، فعارضه والده، ونصحه بعض أصدقائه بالسفر فقط ثم العودة، فهاجر وفي جيبه 20 دولارًا أمريكية فقط، بسبب معارضة والده للفكرة، فرفض أن يساعد بأى أموال، يقول الفنان الراحل: "كان معي صديقي" رشدي"، وكانت أول محطة لنا في الرحلة هي اليونان، وكنا ننوي أن نكمل إلى إيطاليا، لكن تعرفت في الباخرة على شاب كان زميلاً لي في كلية الزراعة، فاقترح عليَّ أن أكمل معه إلى النمسا، وفرش لي البحر بطحينة و قال لي إن له أخًا مقيمًا في فيينا، وإنه سيرحب بنا ويكرمنا، ويجعل أيامنا هناك كلها حلاوة".

وبعدما وصلا إلى النمسا، اكتشف محمود عبد العزيز أن صديقه لا يعرف عنوان شقيقه، وبعد رحلة من المعاناة في شوارع وعدم توفر مكان للنوم والإقامة عمل بائع للجرائدًا، لكنه لم يتحمل تلك المعاناة وعاد إلى مصر مرة أخرى.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

سيدة تتحرش بالرجال على كورنيش جدة والشرطة تتدخل

منذ ساعة الا ربع

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. تفاصيل إعادة هيكلة لجان الأعلى للثقافة

منذ حوالي 20 ساعة

زعيم عصابة خطف واغتصاب فتيات الليل بالجيزة: "إشمعنى أنا"

منذ حوالي 5 ساعات

تأكيدًا لـ"الدستور".. البترول توضح تفاصيل بيع أصول "شل"

الصور

image description

"الدراسات السياحية" تُكرم أوائل طلابها في الملتقى الأول بالمنيا

image description

"الانفجار السكاني ومستقبل التنمية" ندوة في غرب الإسكندرية

image description

إزالة 318 حالة تعدٍ على أملاك الدولة فى البحيرة

image description

إصلاح هبوط أرضى بمدينة أرمنت فى الأقصر (صور)

image description

تكريم الطلاب المتفوقين في الأقصر

الأكثر قراءة

وقائع "المتعة الحرام" في "فيلا الشذوذ" بالتجمع الخامس

قرار سار من البرلمان بشأن معاشات الأرامل والمطلقات

القصة الكاملة لاصطياد القرش "بهلول" في السويس (صور)

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. تفاصيل إعادة هيكلة لجان الأعلى للثقافة

أيام زمان

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة يوسف شاهين لحمدي أحمد

«بهايم».. محمود عبد العزيز يتحدث عن عائلته

قلب عمر خورشيد.. أغرب مشاهد السيرة العاطفية لـ«الدون جوان»

«أخبرته أنه سيموت بعد 3 أشهر».. أم رشدي أباظة تروي أسراره

ads

نجم الساعة

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة يوسف شاهين لحمدي أحمد

الصحة

خبراء: 80% من سرطانات الأطفال قابلة للشفاء

ارتفاع عدد الأطفال المصابين بالحساسية في بريطانيا

حمية البحر المتوسط تحمي من الصمم

دراسة: لا علاقة بين تناول دواء "ستاتين" ومشاكل ضعف الذاكرة

الرئيس نيوز

الملك سلمان: تعرضنا لـ286 صاروخا باليستيا و289 طائرة مسيرة

وزير الطيران يكرم 40 عاملا بمطار شرم الشيخ لتعاملهم مع حريق الطائرة الأوكرانية

رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لمتابعة ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية

بشرى سارة من البرلمان بشأن معاشات الأرامل والمطلقات المحذوفين

منوعات

اقتباسات من كتاب The Power Of Now

إدمان الهواتف الذكية يضر بكلبك

وفري 30% من الطاقة التي يستهلكها مجفف الملابس

معرض بالهند يسلط الضوء على علاقة الإنسان المضطربة بالحيوانات

كشكول

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

بالصور.. جامعة أسيوط تنجح فى زرع يد شاب بعد بترها بالكامل

بدء فعاليات مؤتمر "فلسفة التعليم" بجامعة القاهرة

والد طالب يتهم مدرسته بالإهمال في إسعافه حتى الموت

إسلام سياسي

جهادي سابق يفضح عمالة توكل كرمان لإسرائيل

غضب إخواني على عمرو واكد بسبب إحراجه للجماعة

اتهامات للإخوانى عبدالله الشريف بالعمل لصالح قناة إسرائيلية

مؤشر الإرهاب العالمي 2019: طالبان أكثر إجراماَ من داعش

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البطريرك الباكى على الكنائس المنهارة
ثروت الخرباوي
هيا بنا نشعل ثورة
منى رجب
أميرة ودارين ونيرمين.. البنات قادمات
ماجد حبته
وقفة مع الصديق الألمانى
المزيد

الثقافة

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. تفاصيل إعادة هيكلة لجان الأعلى للثقافة

عصام معروف يفتتح معرضه "ليليات غياب".. الأحد

خاص.. القائمة الكاملة للفائزين بجائزة ساويرس لشعر العامية

"ثقافة المنوفية" تناقش مشاكل التعليم في مصر

صفحتنا ع الفيس بوك